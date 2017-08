Montreal - Světová jednička Brit Andy Murray a finalista letošního Wimbledonu Chorvat Marin Čilič se odhlásili z tenisového turnaje Rogers Cup, který začne v pondělí v Montrealu. Oba stále trápí zranění, která je limitovala již v průběhu londýnského grandslamu.

Murray bojoval v All England Clubu s bolestí v kyčli a i proto vypadl ve čtvrtfinále. Čilič má potíže s přitahovačem, který ho podle jeho slov omezuje od prohraného finálového duelu na wimbledonské trávě proti Rogeru Federerovi.

Brit bude na svém oblíbeném turnaji, který v minulosti třikrát vyhrál, chybět druhým rokem po sobě. "Jsem z toho smutný, protože na ten čas, co jsem v Kanadě strávil, mám spoustu skvělých vzpomínek. Dělám vše pro to, abych se mohl co nejrychleji vrátit na kurty," ujistil Murray.

Pro oba tenisty bude nyní zásadní, aby se dali dohromady na poslední grandslam sezony US Open. Ten začne ve Flushing Meadows 28. srpna. Oba jsou zapsáni na listině vítězů newyorského turnaje: Murray vyhrál v roce 2012, Čilič uspěl o dva roky později.

Kvůli zranění je nucen vynechat podnik v Montrealu také Švýcar Stan Wawrinka. Úřadující šampion US Open má potíže s kolenem.