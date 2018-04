Praha - Michal Murín skončí ke konci dubna v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), oznámil na webu inspekce. Inspekci vede od předloňska, odejde do civilu. Murín uvedl, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS. Murín byl v posledních týdnech ve sporu s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který oznámil úmysl Murína dočasně zprostit služby.

Murín dnes uvedl, že situace kolem GIBS a jeho osoby, která se vyvinula v posledních měsících, mu nedovoluje pokračovat v řízení inspekce. "Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce," napsal.

Ve službě v bezpečnostních sborech skončí Murín po 36 letech, uvedl na webu inspekce. "Na všech pozicích a za všech okolností jsem se vždy snažil vykonávat svoji práci co nejlépe a nejsvědomitěji," doplnil. Ve vedení GIBS usiloval o to, aby její příslušníci mohli řádně plnit své úkoly, napsal Murín.

Minulý týden kvůli vyčerpání z dlouhodobého stresu skončil Murín v nemocnici. V březnu uvedl, že na něj Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách s Murínem podle něj Babiš řekl, že pokud místo šéfa inspekce opustí, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s Murínem kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru a zpochybnil hospodaření GIBS.

Sněmovní opozice uvádí v souvislosti se snahami o odvolání Murína, že chce Babišova vláda získat kontrolu nad bezpečnostními sbory včetně GIBS. Premiérův postup kritizuje také kvůli trestnímu stíhání Babiše v případu údajného podvodu s dotací na farmu Čapí hnízdo.