Karlovy Vary - Mumie šlechticů z rodu Plankenheimů a Braunsdorfů z krypty v kostele svatého Vavřince v Chodově na Sokolovsku dnes zkoumali lékaři Karlovarské krajské nemocnice. Nejzachovalejší ostatky z krypty podrobili vyšetření na počítačovém tomografu. Zpracování výsledků potrvá asi dva týdny a mělo by lékařům dát informace o životě a smrti šlechticů, kteří žili v 18. století. Novinářům to dnes řekl primář radiodiagnostického oddělení nemocnice Jiří Hofmann.

"To vlastní provedení bylo velmi jednoduché, jsou to standardní parametry, které se nastaví na tom přístroji, a ten přístroj oskenuje potřebnou část těla. To, co bude daleko horší, je pak získání těch informací, které se bude provádět podrobně v několika obrazových modelitách. V klasických tomografových řezech, ale i v 3D technologii, kdy se budeme pokoušet zrekonstruovat to, co se zachovalo z těch mumií," řekl Hofmann.

Antropologové ve spolupráci s dalšími odborníky vyzvedli ostatky z krypty, roztřídili je a zkompletovali. Původně se předpokládalo, že je v kryptě uloženo 11 lidí. Výzkum ale ukázal, že do hrobky bylo pohřbeno 22 lidí, z toho šest dospělých, tři dospívající děti a 13 malých dětí ve věku od jediné hodiny až po sedm měsíců. Spolu s ostatky šlechticů byly do hrobky uloženy také ostatky chodovského faráře.

Odborníci také odebrali z ostatků vzorky DNA. Podrobněji budou zkoumat ještě lebku zakladatele chodovského kostela Franze Flamina von Plankenheim. "Ve spolupráci s odborníky z ČVUT a Kriminalistického ústavu v Praze chceme vytvořit 3D model lebky a následně zrekonstruovat pravděpodobnou podobu Franze Flamina. Tato práce ale může trvat až rok," uvedl anatom a antropolog Andrej Shbat z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Zbývající ostatky se vrátí do Chodova. Po dokončení všech výzkumů bude krypta upravena a všechny ostatky do ní budou pietně uloženy v nových dubových rakvích. Kryptu město uzavře pod několikatunovou kamennou deskou, veřejnosti přístupná nebude.

Hrobka byla budována společně s kostelem svatého Vavřince, dokončena byla v květnu 1733. Majitel a stavitel kostela Franz Flamin von Plankenheim do ní byl pohřben jen pět dní po jejím dokončení. Šlechtický rod Plankenheimů byl pro Chodov velmi významný, kromě kostela po sobě zanechal například dvoje boží muka a mariánský sloup.