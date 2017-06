Spálené Poříčí (Plzeňsko) - Celkem 60 kapel, stejně jako loni, zahraje na 15. ročníku největšího západočeského multižánrového festivalu Basinfirefest, který začne ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku v pátek od 14:30 a potrvá až do nedělních 22:00. Na festival, který se tradičně koná na začátku prázdnin, jezdí každoročně tisíce diváků, řekl ČTK jeden z pořadatelů Josef Brůha.

Festival letos zlevňoval vstupné. Dospělí zaplatí za všechny tři dny 700 korun, o 100 korun méně než loni. Mládež od 15 do 18 let pak 399 Kč, zdarma tam mohou děti do 15 let, senioři nad 65 let a zdravotně postižení.

"Návštěvníkům se dnes v 18:00 otevřel kemp pro stanování, který bude v provozu do pondělí 3. července do 10:00 hodin. Už je tu přes 50 aut," řekl Brůha. Už dnes od 18:00 měly vystoupit dvě předkapely, ale nakonec je pořadatelé zrušili kvůli dešti, který trval od středeční půlnoci do dnešních 15:30, kdy napršelo 80 milimetrů srážek, tedy 80 litrů na metr čtvereční. "Přesunuli jsme se do stanu, kde je projekce a pivo," uvedl Brůha. Všechna tři pódia, z toho dvě velká, dostaví pořadatelé do 22:00.

Největšími hvězdami budou podle Brůhy finští Waltari, hardcorové seskupení Pro-Pain z New Yorku, viking metalová skupina Týr z Faerských ostrovů, pojmenovaná podle germánského boha války, čínsko-mongolská folkmetalová kapela Nine Treasures, velká ukrajinská metalová skupina Jinjer. Z české scény vystoupí téměř veškerá špička jako Škwor, Aleš Brichta Projekt, Törr a Dymytry.

První páteční kapela budou čeští metaloví Colp ve 14:25. Pokladny se otevřou v pátek v 10:30, stejně tak v sobotu, v neděli od 11:00. Jízdní řád z Plzně do Spáleného Poříčí a zpět je na webu.

Basinfirefest je od svého vzniku v roce 2003 pořádán ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Vystupují tam převážně české rockové a metalové kapely, noční program bývá složen hlavně ze zahraničních kapel. Poslední letošní formací bude Doga v neděli od 21:00.