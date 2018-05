Kodaň - Zcela jiný obrázek nabídla nedělní repríza finálového souboje z mistrovství světa 2013 mezi obhájci titulu Švédy a hokejisty Švýcarska. I ve Stockholmu před pěti lety Švýcaři vedli, ale nakonec podlehli domácímu favoritovi jasně 1:5. V Kodani bylo během utkání všechno jinak, ale vítěz po jeho skončení stejný. Zatímco Švédové slavili jedenáctý titul v historii, Švýcaři na ten svůj dál čekají.

Švýcaři zůstali těsně pod vrcholem potřetí po letech 1935 a 2013. "Jsme hrdí, že máme stříbro, ale ještě pořád nás to štve a bolí," nezastíral bek Mirco Müller. "Byli jsme v nájezdech tak blízko... Je to pro nás tvrdá porážka ke strávení. Jsem však na kluky ohromně hrdý. Až uplyne pár týdnů, budeme brát i druhé místo jako velký úspěch," řekl Müller.

Vyslanci země Helvétského kříže předvedli heroický výkon. V nájezdech ještě v polovině po odjetí pěti exekutorů vedli. Možná nejblíže výhře však byli v okamžiku, kdy pálil v 76. minutě zblízka útočník Kevin Fiala. Kdyby Nilssona překonal, jásali by Švýcaři. "Jsem na celý tým za to, co se nám povedlo během posledních dvou týdnů, hrozně hrdý. I když je teď hodně těžké slyšet za sebou oslavující Švédy," přiznal gólman Leonardo Genoni.

"Strašně to bolí, ale na tenhle tým musíme být hrdí," zdůraznil útočník Timo Meier, autor gólu na 2:1. "Byli jsme tady skvělá parta, a i když jsme teď smutní, moc jsme si to užili. Věřím, že tohle mužstvo má před sebou světlou budoucnost a ještě se popere o tu nejvyšší metu," doplnil.

Švýcaři mají ve sbírce vedle tří stříbrných medailí i osm umístění na třetí příčce. Věří, že nebude trvat dlouho a zaplní i kolonku vyhrazenou pro nejcennější kovy. "Právě teď je hodně těžké na vše koukat z většího nadhledu, protože cítíte především obrovské zklamání. I když na sebe můžeme být hrdí, neboť každý z nás tady odehrál parádní turnaj a předvedli jsme skutečný týmový výkon. Budeme ale potřebovat několik týdnů na to, abychom tuhle prohru vstřebali," konstatoval útočník Joël Vermin.