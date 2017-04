Turín - Trenér Massimiliano Allegri označil úterní domácí vítězství 3:0 v úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů nad Barcelonou za nejlepší výsledek za dobu jeho tříletého působení na lavičce fotbalistů Juventusu Turín. Vzhledem k historickému obratu katalánského soupeře v předchozím kole s Paris St. Germain ale ještě nepovažuje dvojutkání, které je pro jeho celek odvetou za prohru v předloňském finále, před venkovní odvetou za rozhodnuté.

"Kluci předvedli skvělý výkon, hráli jsme výborně v defenzivě i v ofenzivě. Tohle je nejlepší výsledek za dobu mého tříletého působení tady. Myslím, že Juventus si získal respekt celé Evropy," prohlásil Allegri, který se stal koučem Juventusu v létě 2014.

Jeho svěřenci v úterý poosmnácté za sebou doma v Lize mistrů neprohráli, což je klubový rekord. Za vítězstvím nakročili dvěma góly Argentince Paula Dybaly v 7. a 22. minutě a třetí trefu přidal v 55. minutě stoper Giorgio Chiellini. Allegri přesto našel na výkonu nedostatky.

"Jsme v procesu růstu, jsem šťastný, že jsme se v posledních letech posunuli dopředu. Byli jsme přímočaří, dobře jsme se pohybovali, ale někdy jsme zbytečně hledali ještě další přihrávku. To je něco, na čem musíme pracovat a zlepšit do odvety," uvedl devětačtyřicetiletý rodák z Livorna.

Před druhým zápasem na Nou Campu zůstává opatrný, neboť Barcelona v minulém kole dokázala po úvodní porážce 0:4 v Paříži domácí výhrou 6:1 dvojutkání senzačně obrátit.

"Víme, co Barcelona doma dovede, nedávno jsme to viděli. Nedovedu procentuálně odhadnout naše šance na postup, ale vím, že to je jen první krok. V Barceloně to bude jiný příběh a my se tam musíme pokusit dát gól," doplnil Allegri.

Barcelona poprvé pod trenérem Luisem Enriquem prohrála dva venkovní zápasy Ligy mistrů za sebou. "Bylo to, jako když znovu ožívá noční můra. Noční můra, kterou si všichni fanoušci Barcelony museli nedávno projít. Nesu za to stojednaprocentní odpovědnost," uvedl Enrique.

Nemohl pochopit, že se jeho tým z výprasku na hřišti PSG nepoučil. "Byl to velmi podobný první poločas jako v Paříži. Když tímto způsobem odevzdáte poločas, je jasné, že přijdou problémy. Druhý poločas už byl lepší, dokonce jsme byli i lepším týmem a měli jsme dát gól. Bohužel jsme neměli ani štěstí, abychom se v tenhle černý večer dostali zpět do dvojutkání," prohlásil Enrique.

"Je těžké teď myslet na to, že vytáhneme další obrat jako ten proti PSG. Na druhou stranu jsem si myslel i po zápase s Paříží, že je to nepravděpodobné. Od zítřka bude čas na to se zvednout a myslet na to, že potřebujeme dát tři góly na srovnání dvojzápasu a čtyři na postup," dodal Enrique, který po sezoně na lavičce Barcelony skončí.