New York - Tenistka Garbiňe Muguruzaová bude soupeřkou Petry Kvitové v duelu wimbledonských vítězek v osmifinále US Open. Španělka je po postupu do 4. kola v New Yorku aktuálně nejblíže možnosti převzít od Karolíny Plíškové post světové jedničky, ale Plíšková má stále šanci trůn udržet.

Turnajová trojka Muguruzaová si ve třetím kole poradila za hodinu se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou dvakrát 6:1. "Každý zápas beru jako finále. První kola jsou velmi nebezpečná," řekla letošní vítězka na trávě v All England Clubu. Kvitová, která vyhrála Wimbledon dvakrát, má se Španělkou pozitivní bilanci 2:1.

Před US Open měla osmička hráček šanci stát se světovou jedničkou. Nyní jsou ve hře už jenom tři - Muguruzaová, Plíšková a Ukrajinka Elina Svitolinová. Virtuálně je první Španělka. Plíšková musí dojít do finále, aby měla šanci první místo udržet, a jen titul jí zajistí, že v čele dvouhry WTA skutečně zůstane.

Současné světové čtyřce Svitolinové může k zisku jedničky stačit postup do semifinále, ale Muguruzaová by musela prohrát s Kvitovou.

Ze hry o post jedničky jsou po postupu Muguruzaové do osmifinále Američanka Venus Williamsová a Rumunka Simona Halepová, která na US Open vypadla již v prvním kole s Ruskou Marií Šarapovovou. Mimo hru jsou také Britka Johanna Kontaová, Dánka Caroline Wozniacká a Ruska Světlana Kuzněcovová.

Z US Open vypadl pátý nasazený chorvatský tenista Marin Čilič. Vítěz newyorského turnaje z roku 2014 a letošní wimbledonský finalista prohrál v třetím kole s Diegem Schwartzmanem z Argentiny 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Pětadvacetiletý Schwartzman, 33. hráč světového žebříčku, se do grandslamového osmifinále dostal poprvé v životě.

Čilič byl po odhlášení Andyho Murrayho a přelosování turnaje jediným grandslamovým vítězem ve spodní polovině pavouku. Nahrálo mu i brzké vyřazení turnajové čtyřky Alexandera Zvereva, ale Schwartzman jeho myšlenky na další velký úspěch zahnal.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Schwartzman (29-Arg.) - Čilič (5-Chorv.) 4:6, 7:5, 7:5, 6:4, Carreňo (12-Šp.) - Mahut (Fr.) 6:3, 6:4, 6:3, Lorenzi - Fabbiano (oba It.) 6:2, 6:4, 6:4, Shapovalov (Kan.) - Edmund (Brit.) 3:6, 6:3, 6:3, 1:0 skreč, Pouille (16-Fr.) - Kukuškin (Kaz.) 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Anderson (28-JAR) - Čorič (Chorv.) 6:4, 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (13-ČR) - Garciaová (18-Fr.) 6:0, 6:4, Suárezová (Šp.) - Makarovová (Rus.) 6:1, 3:6, 6:3, Stephensová (USA) - Bartyová (Austr.) 6:2, 6:4, Muguruzaová (3-Šp.) - Rybáriková (31-SR) 6:1, 6:1, Görgesová (30-Něm.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3, V. Williamsová (9-USA) - Sakkariová (Řec.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Strýcová (3-ČR) - McHaleová, Watsonová (USA/Brit.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Barthelová, Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:4.