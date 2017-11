Harare - Zákonodárci zimbabwské vládnoucí strany Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) na úterní schůzi parlamentu zahájí proces odvolání 93letého prezidenta Roberta Mugabeho z funkce. S odkazem na vyjádření mluvčího strany o tom informovala světová média. Podle britského zpravodajského serveru BBC viní strana, které do neděle Mugabe předsedal, prezidenta z toho, že umožnil své ženě Grace "uzurpovat ústavní moc". Prezident by mohl být zbaven funkce už ve středu.

Mugabe je od minulé středy v domácím vězení poté, co zimbabwská armáda obsadila vládní budovy a zadržela mnohé čelní představitele státu, údajně aby pročistila Mugabeho okolí od "zločinců". Prezident vládnoucí v zemi 37 let v neděli odmítl abdikovat a v televizním projevu řekl, že Zimbabwe povede do prosincového sjezdu ZANU-PF, kterému hodlá předsedat.

Strana ale v neděli prezidenta odvolala z funkce předsedy a vyloučila jeho manželku Grace Mugabeovou, která se v posledních týdnech jevila jako pravděpodobná nástupkyně po odchodu svého chotě. Strana zároveň Mugabemu dala čas na rezignaci do dnešního poledne (11:00 SEČ), prezident ale ultimátum nerespektoval. Dnes ZANU-PF označila svého dlouholetého lídra za původce politické nestability a přičetla mu odpovědnost za "bezprecedentní ekonomický úpadek z posledních 15 let".

Rozhodnutí zahájit v úterý proces takzvaného impeachmentu byl podle jednoho činitele vládnoucí strany citované agenturou AP "jednomyslné". Náměstek tajemníka strany pro právní záležitosti Paul Mangwana uvedl, že celý proces sesazení prezidenta by mohl skončit už ve středu. Finální společná rezoluce senátu a poslanecké sněmovny musí získat v obou komorách parlamentu dvoutřetinovou podporu.

Podle Mangwany má snaha podporu i u opoziční strany Hnutí pro demokratickou změnu (MDC), ta se však k věci ještě nevyjádřila. Nejdříve musí ale návrh na odvolání Mugabeho posoudit speciální parlamentní výbor, který bude zřejmě ustanoven v úterý. Sesazení prezidenta povoluje ústava Zimbabwe v případě závažného pochybení, porušení ústavy nebo neschopnosti řídit se ústavou, prosazovat ji a bránit ji, také v případě "nezpůsobilosti", napsal web BBC.

V tuto chvíli není jasné, zda by Mugabeho na postu prezidenta po případném sesazení nahradil druhý viceprezident a stoupenec Grace Mugabeové Phelekezela Mphoko, nebo Emmerson Mnangagwa, jehož odvolání z pozice prvního viceprezidenta z 6. listopadu politickou krizi v Zimbabwe odstartovalo. Mnangagwa má podporu armády, muž s přezdívkou "krokodýl" je však kritizován například za působení v pozici šéfa státní bezpečnosti v 80. letech, kdy při vládním tažení proti odpůrcům zahynulo podle odhadů 20.000 lidí. Kritici Mnangagwy se tak obávají, že země pouze vymění jednoho autokratického vůdce za jiného.

"Hluboce zakořeněné struktury, které přivodily tuto změnu vedení, zůstanou nezměněné a nedopustí jakékoli opravdové demokratické reformy," komentoval události pro agenturu Reuters zimbabwský akademik Oxfordské univerzity Miles Tendi.

Podle zpravodaje BBC Andrewa Hardinga každopádně v zemi vládne přesvědčení, že Mugabeho éra je u konce. "Sedmatřicet let, měl jste svou chvíli, teď jste politicky na odpis," řekl šéf vlivné organizace válečných veteránů Chris Mutsvangwa. "Sobotní protesty daly něčemu průchod a lidé věří, že byla překonána určitá hranice," napsal dnes Harding.

Mugabe přesto na úterý svolal schůzi své vlády, první od chvíle, kdy ve středu do ulic hlavního města Harare vjela obrněná vozidla armády. Úřad vlády ale střeží vojáci, zatímco prezidentovi nejbližší spolupracovníci jsou ve vazbě.