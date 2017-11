Harare - Robert Mugabe dostal výměnou za odstoupení z funkce zimbabwského prezidenta imunitu. Agentuře Reuters to dnes sdělily anonymní zdroje obeznámené s neveřejnou dohodou o předání moci. Podle nich nebude třiadevadesátiletý Mugabe stíhán a v bezpečí dožije ve vlasti.

"Pro něj bylo velmi důležité, aby mu bylo zaručeno, že v bezpečí zůstane v zemi... a přitom mu to neznemožní, aby cestoval do zahraničí, když bude chtít nebo muset," řekl zdroj z prostředí vlády. Mugabe údajně vyjednavačům řekl, že si přeje umřít v Zimbabwe a že odchod do exilu neplánuje.

Mugabe odstoupil z funkce prezidenta po téměř 30 letech. Učinil tak v úterý, když parlament zahájil proces jeho odvolání. Odchod nejstarší hlavy státu na světě přivítaly davy v ulicích Harare a příznivé reakce zazněly i od zahraničních státníků. "Nebudu předstírat, že mě pád Mugabeho mrzí," napsal na twitteru šéf britské diplomacie Boris Johnson.

Mugabeho pád vyvolal armádní převrat z 15. listopadu, po kterém vojáci drželi autoritářského prezidenta i jeho manželku v domácím vězení. Armádě se nelíbilo, že Mugabe 6. listopadu odvolal viceprezidenta Emmersona Mnangagwu podporovaného generály. Bývalý ministr pro národní bezpečnost Mnangagwa má v pátek složit přísahu jako nová hlava státu na Národním sportovním stadionu s kapacitou 60.000 lidí.

Ceremoniálu se podle zimbabwské státní televize v souladu s protokolem zúčastní také odstupující prezident, agentura AP ale toto tvrzení zpochybňuje. Mugabe je podle všeho stále v Harare i se svou ženou Grace, od nedělního televizního vystoupení, kdy se ještě překvapivě vzepřel tlaku na odstoupení, se ale neobjevil na veřejnosti.

Jeho nástupce a spojenec z dob boje Zimbabwe za nezávislost Mnangagwa dnes vyzval občany, aby zachovali klid a vyvarovali se jakékoli formy "pomstychtivé odvety". Mnozí jeho stoupenci přitom žádají blíže nespecifikované tresty pro členy mocenské frakce Grace Mugabeové nazývané G40, proti níž byl nedávný armádní převrat namířen.

Mugabe zanechal Zimbabwe s rozvrácenou ekonomikou, kterou sužuje vysoká nezaměstnanost, hyperinflace i nedostatek potravin. Bez práce je v zemi podle největší zimbabwské odborářské organizace na 90 procent lidí v produktivním věku, extrémní chudoba postihuje asi pětinu populace, přičemž podle posledních dat Světové banky hospodaří 74 procent obyvatel denně maximálně s 5,50 dolary (118 korun).