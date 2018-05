Washington - Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňuje roli Ruska v předloňských prezidentských volbách ve Spojených státech, varoval právní zástupce prezidenta Donalda Trumpa, že by mohl hlavu státu k podání svědecké výpovědi předvolat obsílkou. Tvrdí to Trumpův bývalý právník John Dowd, napsala dnes agentura AP. Podle amerických médií je to vůbec poprvé, co Mueller o formálním předvolání prezidenta hovořil.

Mueller možnost obsílky zmínil během březnového jednání s Trumpovým právním týmem, Dowd tuto informaci zveřejnil až nyní. Dowd patřil k vůdčím členům Trumpova právního sboru, koncem března ale rezignoval. Podle médií se rozhodl odejít, protože prezident bral stále méně ohled na jeho rady.

AP poznamenala, že není znám kontext, ve kterém Mueller o předvolání hovořil. Není také jasné, jak vážně svůj komentář mínil. Mueller neobjasňuje jen ruskou roli ve volbách a vazby členů Trumpovy kampaně na Moskvu, ale zjišťuje také, zda se Trump svým jednáním v roli prezidenta nepokusil bránit průchodu spravedlnosti.

Trump v minulosti prohlašoval, že je ochoten dobrovolně podat Muellerovi svou svědeckou výpověď, po nedávné razii Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) u jeho osobního právníka Michaela Cohena si to ale rozmyslel. Pokud by se Mueller rozhodl nyní Trumpa formálně předvolat, mohl by se prezident proti obsílce soudně ohradit, případně využít pátý dodatek americké ústavy, podle kterého nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě.