Praha - Výstavu Slovanské epopeje Alfonse Muchy navštívilo v Japonsku za 12 dní od otevření 75.323 návštěvníků. ČTK to řekl pražský radní Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Epopej je v Tokiu vystavena od 8. března a bude zde do 5. června.

Japonci již kvůli velkému zájmu neoficiálně požádali o prodloužení výstavy. Praha čeká na oficiální žádost, zatím tak není jasné, jestli se výstava v Japonsku bude prodlužovat.

"Je neuvěřitelné, jak velký zájem výstava vyvolala. Podle zpráv od pořadatelů každý den přijíždějí návštěvníci z celého Japonska," řekl Wolf. Výstava tak plní to, co Praha očekávala. "To je, že přiblíží Japoncům Českou republiku a vyvolá úvahy o návštěvě Prahy a dalších částí České republiky jako velmi kulturní země ze středu Evropy," dodal.

Vernisáž výstavy se v Národním centru umění v Tokiu uskutečnila 7. března. Rekordním dnem z hlediska návštěvnosti byla neděle 19. března, kdy si plátna prohlédlo 9778 lidí. Loni v pražské Národní galerii vidělo epopej 119.675 lidí s denním průměrem 385 návštěvníků. Výstava tam ale měla charakter trvalé expozice a byla přístupná téměř pět let.

Cyklus maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavilo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta ovšem zatím neexistuje.

Proti zápůjčce obrazů se v Česku postavili někteří odborníci, kteří varovali před tím, že by plátna mohla být poničena. Původně měla letět epopej i do Číny, tam ale vystavena nebude.