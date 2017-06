Praha - Slovanskou epopej Alfonse Muchy vidělo v Tokiu téměř 662.000 návštěvníků. ČTK to dnes řekl pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL). V posledních šesti dnech před ukončením výstavy neklesla návštěvnost pod 12.000 lidí denně. Epopej byla v Japonsku vystavena od 8. března do 5. června. Zda bude zapůjčena do dalších měst, není jasné. Po příletu do Česka ji budou zkoumat odborníci, poté Praha rozhodne o dalším postupu. Všechna plátna by měla být zpět v ČR do 21. června.

"Epopej vidělo v Japonsku tolik lidí, že to předčilo nejoptimističtější odhady, které předpokládaly návštěvnost okolo 300.000 lidí. Je vidět, že i asi po sto letech má co říci," řekl Wolf.

Výstava byla ukončena v Tokiu v pondělí, kdy si ji prohlédlo na 13.682 diváků. Například v pátek 2. června se návštěvnost vyšplhala dokonce na 16.995 lidí. Celkem ji v Japonsku vidělo 661.901 lidí. Loni v pražské Národní galerii zhlédlo epopej 119.675 lidí s denním průměrem 385 návštěvníků. Výstava tam ale měla charakter trvalé expozice a byla přístupná téměř pět let.

Po příletu do Česka plátna prohlédnou odborníci. Teprve na základě tohoto zkoumání Praha rozhodne, zda plátna zapůjčí některým dalším městům. Zájem v minulosti projevily města například v USA, Jižní Koreji nebo Číně. "Podle zpráv z Japonska je epopej ve výborné kondici bez jakýchkoliv změn. Po návratu plátna prohlédnou odborníci a porovnají se stavem před odletem. Na základě zjištění se rozhodneme, co dál," řekl Wolf.

Cyklus maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavělo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Ta ovšem zatím neexistuje. Současné vedení města plánuje její stavbu na Těšnově, konkrétní kroky směřující k výstavbě zatím neudělalo.

Proti zápůjčce obrazů do Tokia se v Česku postavili někteří odborníci, kteří varovali před tím, že by plátna mohla být poničena. Původně měla letět epopej i do Číny, tam ale vystavena nebude.