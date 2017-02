Praha - Muchova Slovanská epopej poletí do Japonska třemi letadly. První plátna Prahu opustí 11. února. Následovat budou další dva lety 15. a 17. února. V rozhovoru s ČTK to řekl radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Slavnostní vernisáž se v tokijském muzeu uskuteční 7. března. Výstava potrvá tři měsíce. Zda bude poté rozměrné dílo pokračovat v asijském turné, není jasné.

Třemi spoji poletí epopej z bezpečnostních důvodů. Podobně cenná díla kvůli riziku leteckého neštěstí nikdy necestují jediným spojem. Všechna plátna poletí do Tokia přes Frankfurt. "Přepravu zajišťuje mezinárodní renomovaná firma, která se na transport velkých děl specializuje," řekl radní. Doprovodí je restaurátoři, kteří budou zároveň dohlížet na instalaci výstavy v Tokiu. Cyklus pláten, který je kulturní památkou, zůstane do únorového odletu uložen v přepravních boxech v klimatizovaném depozitáři Národní galerie v Praze.

Soud s potomkem Alfonse Muchy, který zpochybnil vlastnické právo Prahy na epopej, podle radního cestu do Japonska neohrozí. "Žádost o předběžné opatření podána nebyla," uvedl Wolf. Výstavu v Japonsku povolilo ministerstvo kultury. O plánovaném přesunu do Číny by mělo rozhodovat zřejmě v březnu. Do Česka by se měla epopej vrátit v polovině roku 2018.

Velkoformátové obrazy mohli návštěvníci Veletržního paláce vidět do konce loňského roku. Od mediálně sledovaného příjezdu z Moravského Krumlova v roce 2012 ji vidělo přes 380.000 lidí. Praha zatím nemá místo, kde by plátna zachycující slovanské dějiny trvale vystavila. Vedení města mluví o stavbě výstavní síně na Těšnově. Ve hře je i dočasný návrat do Moravského Krumulova, kde byla epopej v minulosti vystavena desítky let.