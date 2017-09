Vladivostok (Rusko) - Jihokorejský prezident Mun Če-in řekl svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi, že severokorejské provokace komplikují situaci v regionu a hrozí nepředvídatelností dalšího vývoje. Putin upozornil, že pokroku v řešení krize se nedá dosáhnout bez jednání s KLDR. Vybídl také nezahánět Severní Koreu do kouta novými sankcemi. Oba prezidenti se dnes sešli na okraj hospodářského fóra ve Vladivostoku.

"Chci připomenout, že situace na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii se velice komplikuje kvůli pokračujícím provokacím Severní Koreje," uvedl jihokorejský host na úvod schůzky s hostitelem. "Pokud Severní Korea neukončí své provokace, můžeme čelit nepředvídatelné situaci," varoval Mun a dodal, že proto by chtěl s Putinem posoudit, jak ukončit severokorejské provokace a nalézt východisko ze situace.

"Je jasné, že problémy Korejského poloostrova nelze vyřešit jen sankcemi a nátlakem. Nelze podléhat emocím a zahánět Severní Koreu do kouta," prohlásil Putin. "Teď jako nikdy dříve musíme projevit chladnokrevnost a vyvarovat se kroků, které by vedly k eskalaci napětí," zdůraznil ruský prezident. Pohnout se z místa podle něj nelze bez politických a diplomatických kroků, Moskva a Peking navrhují "reálnou cestu" ke snížení napětí a postupnému urovnání situace.

Krizi na Korejském poloostrově vyvolaly jaderné a raketové testy Pchjongjangu. Putin se tuto krizi pokouší řešit diplomatickými prostředky. Šéf Kremlu již dříve jaderné testy KLDR odsoudil, zároveň ale varoval před "stupňováním vojenské hysterie" kolem Severní Koreje, které by podle něj mohlo vést ke "globální katastrofě". Uvalení tvrdších sankcí na KLDR by podle něj nezměnilo postoj severokorejských vůdců, ale mohlo by způsobit rozsáhlé lidské utrpení.

Na závěr jednání obou prezidentů byla podle agentury TASS podepsána řada dohod, mimo jiné o zřízení přímé šifrované linky mezi Moskvou a Soulem.

Hostem dvoudenního fóra ve Vladivostoku je i japonský premiér Šinzó Abe, s nímž se má Putin sejít ve čtvrtek. Ve Vladivostoku je podle agentury Interfax tentokrát i severokorejský zástupce, ministr zahraničního obchodu Kim Jon-če. Setkání se severokorejským ministrem oficiální Putinův program neobsahuje.