Praha - Gymnázia mají povinnost přijmout všechny studenty, kteří uspěli na základě výsledků, u nichž se později zjistila chyba. Přijmout by měla i studenty, kteří se mezi úspěšné uchazeče dostali až po opravě hodnocení. Ministerstvo školství o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Zatím jsou známé případy dvou žáků, kteří původně neuspěli. Jejich konečný počet by ministerstvo mohlo znát po poledni.

Podle ministerstva je platný seznam úspěšných uchazečů o studium, který byl vyvěšen předtím, než byla chyba odhalena, což se stalo v pátek večer. Školy ale musejí původní výsledky opravit a pokud by nastala situace, že se původně neúspěšný student dostal mezi ty úspěšné, tak má mít rovněž možnost zahájit ve škole studium. Pokud by situace dopadla tak, že by se ke studiu nakonec přihlásilo víc žáků, než byl předpokládaný počet přijatých, tak může škola požádat o výjimku, která umožní přijmout až čtyři žáky navíc. Povoluje ji zřizovatel školy.

Analýza zjistila, že původně chybnou odpověď v jednotných přijímacích zkouškách volilo 1146 žáků. Chyba teoreticky mohla pomoct 721 žákům na 234 školách, kteří odpověď zvolili. Chyba v testu z českého jazyka podle dosavadního zjištění pomohla k přijetí na osmileté gymnázium dvěma žákům, kteří původně neuspěli. Po opravení výsledků však díky jednomu bodu navíc překročili hranici k přijetí na školu.

Ministr Robert Plaga (za ANO) dnes novinářům před jednáním vlády řekl, že by konečné číslo žáků, kteří po změně výsledků uspěli, mohlo být známé kolem 13:00. "Zbývá zhruba 20 gymnázií, kde kolegové kontaktují ředitele a zjišťují, zda v republice není další takový případ," podotkl Plaga. Zopakoval, že chce také řešit, jak se chyba stala a aby se neopakovala.

Chyba byla odhalena v testu z českého jazyka a literatury. Týkala se otázky, kde měli studenti ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně bylo slovo "zabručeli" a později se zjistilo, že byla správně i další možnost ve slově "rozběhla". Kořen tohoto slova obsahuje jen tři písmena, ale čtyři hlásky, jelikož se tam "ě" čte jako "je".

Podle sobotního vyjádření ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíky volbu slova rozběhla volilo jen osm procent žáků, což byla nejméně častá volba. Zíka míní, že chyba nevznikla kvůli systému, ale selhal lidský faktor. Testy prošly kontrolou před výrobou, několik kontrol je i před testy a každý vyplněný test pak kontroluje speciální komise Cermatu a poté i ministerstva školství.

Testů v druhém řádném termínu na osmiletých gymnáziích se mělo zúčastnit - podle informací Cermat z doby před konáním zkoušek - přes 13.000 žáků.

O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo 18.833 dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.