Praha - Ministerstvo školství údajně letos opět odmítá žádosti neveřejných škol o zapsání do rejstříku. V tiskové zprávě to dnes uvedla společnost EDUin, která zároveň vyzvala úřad, aby své jednání vysvětlil. Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy se na začátku roku objevily informace, že úřad nechce povolovat další soukromé školy. Tehdejší vedení ministerstva to popíralo. Reakci současného vedení úřadu ČTK zjišťuje.

O zápis do školského rejstříku požádalo podle EDUin loni na podzim 51 iniciativ, které usilují o zřízení neveřejné školy k 1. září. Ministerstvo je ale v minulém týdnu telefonicky upozornilo, že jejich žádost o zařazení do rejstříku zřejmě odmítne, uvedli zástupci společnosti.

"U většiny žádajících škol není pro odmítnutí reálný důvod. Tvrzení o dostatečné kapacitě veřejných škol je jen zastírací manévr," myslí si odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek. Upozornil, že vyřízení žádosti navíc v současnosti úřadu obvykle trvá déle než zákonem předepsaných 90 dní.

Po splnění zákonných požadavků by podle něj měla být škola do sítě zařazena bez ohledu na vytíženost okolních veřejných škol. Tvrzení o jejich dostatečné kapacitě, kterou již v minulosti ministerstvo zdůrazňovalo, není údajně v některých případech ani pravdivé. Hrozí, že mnozí rodiče, kteří s otevřením takové školy počítali, budou muset hledat náhradu a posílat děti do škol, s jejichž úrovní nejsou spokojeni, uvedli zástupci společnosti EDUin.

Celkem byla loni v ČR asi tisícovka neveřejných školek a škol, včetně vyšších odborných. Jde zpravidla o malé školy. Navštěvovalo je zhruba 98.800 dětí, což bylo asi šest procent všech školáků.

Veřejných základních škol jsou zhruba čtyři tisíce a chodí na ně 98 procent žáků. Celkově registrovalo ministerstvo loni 9655 veřejných škol v různých stupních vzdělávání.

Informace o tom, že se ministerstvo zdráhá povolovat nové soukromé školy, se objevily již loni v zimě. Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) to popírala. Úřad pak vyhověl 21 ze 48 žádostí o založení nových neveřejných škol, zatímco v předchozím školním roce uspělo 42 z 53 žádostí o zápis do rejstříku.

Ministerstvo neveřejným školám každoročně posílá asi 6,5 miliard korun, z toho 1,5 miliardy patří církevním školám. Současný ministr v demisi Robert Plaga (ANO) při svém nástupu do úřadu řekl, že se nebrání možné debatě o způsobu jejich financování, který premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) kritizoval.

Kvůli snahám ministerstva bránit ve vzniku soukromým školám, které neodpovídají jeho dlouhodobému záměru vzdělávání, se loni v listopadu několik senátorů obrátilo na Ústavní soud. Na prvním místě by podle nich mělo být právo dětí na vzdělání a právo rodičů určovat způsob vzdělávání jejich dětí.