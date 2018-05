Praha - Ministerstvo školství bude pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba o 30 miliard korun. Peníze chce využít na změny financování regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků. Podle plánu by se od ledna měly zvýšit učitelům platové tarify o deset procent. Novinářům to dnes po jednání tripartity řekl ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO).

"Rádi bychom, aby se tarifní složka platu zvedla o deset procent. Rád bych dostal ale i další peníze do nadtarifních složek, aby i ředitelé měli možnost do osobních příplatků a odměn zohlednit další navýšení. Deset procent v tarifu je minimum," uvedl Plaga. Podle něj se zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů dnes na tripartitě shodli na tom, že školství a vzdělávání má být priorita a je nutné mu zajistit finance.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) sumu zatím nepřislíbila. "Nebudu se k té částce 30 miliard teď zavazovat," řekla po jednání tripartity. Zopakovala slib, že do roku 2020 by průměrný plat pedagoga měl dosahovat 130 procent průměrné mzdy ve státě. Do konce řádného volebního období by učitelé měli mít kolem 45.000 korun.

Učitelům se tarify zvedly naposledy loni na podzim, a to o 15 procent. Ministr žádal kraje, aby mu do konce dubna doložily, kolik jim na přidání letos chybí. Asociace krajů oznámila, že schází 2,5 miliardy korun. Podle Plagy částka ale tak vysoká není. Pro regiony by chtěl ale letos ještě dodatečně zajistit 1,2 miliardy.

"Napřed musíme zalátat tuto díru v rozpočtu, teprve potom se můžeme bavit o tom, jestli budeme přidávat ještě v průběhu letošního roku. Osobně bych byl radši, kdybych sehnal dostatek prostředků od ledna 2019," dodal ministr v demisi.

Tripartita dnes projednávala strategii rozpočtu na příští roky a konvergenční program. Dokumenty s vyššími výdaji na růst výdělků nepočítají. Podle ministra v demisi ministerstvo financí do částek zahrnulo jen povinné výdaje, které určuje zákon. Neznamená to ale, že by se s částkou na přidávání do budoucna nepočítalo a v rozpočtu pak nebyla, řekl Plaga.

Příští rok si změny financování regionálního školství vyžádají z tří desítek miliard asi 11,5 miliardy. Školy by měly dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne podle počtu žáků jako nyní. Sněmovní školský výbor dnes ale podpořil návrh, podle něhož by se reforma měla o dva roky odložit.