Ostrava - Více než tisíc lidí se dnes sešlo na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě na mši, která byla součástí celoročních oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě. Pod širým nebem se modlili lidé všech generací. Biskup František Václav Lobkowicz při bohoslužbě připomněl nejen potřebu patriotismu, ale hovořil například i o schopnosti odpouštět či milovat svého nepřítele.

"My si chceme dnes připomenout, že tady nejméně 750 let jsou lidé, kteří mají něco společného. Každý má rád to místo, odkud pochází a kde žije, a myslím, že to, co vytváří právě ten určitý patriotismus, tak to není jenom vztah k těm budovám... Ale to, co vytváří vztah k nějakému místu nebo městu, je především vztah k těm spoluobčanům," uvedl Lobkowicz.

Primátor Tomáš Macura (ANO) po mši připomněl, že cílem celoročních oslav bylo i to, aby měly duchovní rozměr. "Ten byl doufám naplněn i dnešní mší, která je také mimořádná, protože my jsme nenašli v historických pramenech žádnou zmínku o tom, že by se taková mše někdy historicky k nějakému jubileu města konala," uvedl Macura.

Podle něj biskup Lobkowicz správně nabádal k patriotismu obyvatel města, protože lidem mnohdy chybí. "Je to základní předpoklad toho, abychom všichni měli vůli to město zlepšovat a abychom ho brali za své, a já doufám, že to padlo na úrodnou půdu," řekl primátor, který by uvítal, kdyby se obdobná akce opakovala. "Jsem nadšený tím, kolik lidí přišlo, a zdaleka to nebyli všechno věřící," řekl primátor. Podle něj je důležité pořádat akce, které přispějí k podpoře společné identity.

Na mši dnes zavítala i Zdenka Skořupová, kterou na náměstí přilákala nejen zvědavost, ale i fakt, že je věřící. Také by uvítala, kdyby se mše pod širým nebem konaly v krajské metropoli častěji. "Bylo by to lepší, kdyby se to častěji opakovalo. Lidé by si na to zvykli, protože dnes o tom každý neví," řekla.

Mše byla součástí dvoudenního Historického reje, při němž návštěvníci mohou zažít město v historických kulisách. Jeho součástí jsou kostýmované průvody městem, historické, rytířské a šermířské souboje, jezdecké turnaje, rytířská a kejklířská ohňová show či sokolníci, pouliční divadélka a ukázky dobových řemesel.