Fieberbrunn (Rakousko) - Mistrovství světa v biatlonu v roce 2021 v Ťumeni nebude. Ruští organizátoři se podle dnešního rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodní biatlonové unie (IBU) musejí šampionátu do 24. února vzdát, jinak bude loňská volba pořadatele prohlášena za neplatnou. Verdikt exekutivy následně schválil mimořádný kongres IBU v rakouském Fieberbrunnu nedaleko Hochfilzenu, kde ve čtvrtek začne světový šampionát.

"Tohle rozhodnutí vítám, i když to mělo přijít už podstatně dřív a nemuselo se to řešit až teď, den před mistrovstvím světa," řekl ČTK šéf českého svazu Jiří Hamza.

Ruská strana ale nechce o pořádání MS přijít bez boje. "Jsme absolutně proti dobrovolnému odevzdání šampionátu," řekl agentuře TASS prezident Ruské biatlonové unie (RBU) Alexandr Kravcov. "Budeme uvažovat o tom, že bychom podali žalobu. A to zřejmě nejen ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu CAS," naznačil Kravcov, že by celá aféra mohla mít soudní dohru.

Kongres IBU se sešel mimo jiné v důsledku intenzivních aktivit samotných závodníků v boji proti odhalenému státem organizovanému dopingu v Rusku. IBU svoláním kongresu rovněž zareagovala na takzvanou McLarenovu zprávu o dopingu, který se měl týkat také 31 ruských biatlonistů. V návaznosti na to trojice závodníků Michal Šlesingr, Martin Fourcade a Lowell Bailey sepsala petici s návrhy na zavedení přísných trestů.

IBU vytvoří nyní pracovní skupinu, která se požadavky závodníků bude zabývat a vytvoří návrh nových trestů za dopingové prohřešky pro sportovce i národní federace. Mohlo by se jednat o osmileté tresty za pozitivní nález, velké finanční sankce či ztrátu míst ve Světovém poháru pro jednotlivé země. Proti osmiletému zákazu startů se IBU postavila, neboť by nekorespondoval s aktuálním kodexem Mezinárodní antidopingové agentury (WADA).

IBU čelila velké kritice za to, že Ťumeni udělila loni v září pořadatelství mistrovství světa 2021 i přesto, že to na základě McLarenovy zprávy nedoporučila WADA. Již v prosinci IBU odebrala Rusku mistrovství světa juniorů v Ostrovu i březnový SP v Ťumeni. Přímo v dějišti MS nyní čelí kritice také ruská federace za to, že do Hochfilzenu nominovala Alexandra Loginova a Irinu Starychovou, kteří si teprve nedávno odpykali tresty za doping.

Nového pořadatele MS v roce 2021 zvolí řádný kongres IBU v létě roku 2018 v Poreči. Na zasedání v Chorvatsku by měla být také projednána a schválena nová antidopingová pravidla.

Hamza: Odebráním MS Ťumeni se vyhrála bitva, války přijdou

Odebrání mistrovství světa v roce 2021 ruské Ťumeni je první krok na dlouhé cestě k tomu, aby si biatlon udržel pověst předního zimního sportu. Po rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodní biatlonové unie (IBU) to uvedl šéf českého svazu Jiří Hamza. Potvrdil, že Češi neplánují o MS místo Ťumeni usilovat, byť na šampionát kandidovali.

"Myslím, že to je vyhraná bitva, války nás spíš ještě čekají," řekl Hamza novinářům poté, co verdikt exekutivy schválil mimořádný kongres IBU v rakouském Fieberbrunnu nedaleko Hochfilzenu, kde ve čtvrtek začne mistrovství světa.

Rusové se musejí šampionátu vzdát do 24. února, jinak bude loňská volba pořadatele prohlášena za neplatnou. Český svaz v čele s Hamzou patřil k těm, kteří po odhalení organizovaného ruského dopingu volali po rázných krocích IBU.

"Jsem rád, že jsme se ozvali a neuhnuli z našeho názoru. Od roku 2006 kdy jezdím, neznám verdikt, který by byl proti rozhodnutí, které IBU původně udělala. Jsem rád, že jsme do toho šli, i když česká federace na tom spíše prodělá. Ale pravda za to stojí, aby člověk na tom nejen profitoval, ale občas i něco obětoval," řekl Hamza.

Podle Hamzy se potvrdilo, že Ťumeň vůbec neměla být k volbám o šampionát připuštěna, jelikož nesplnila podmínky. "Nebyla kompatibilní s předpisy WADA, takže neměla být ke kandidatuře vůbec připuštěna, což jsme tvrdili od začátku, ale nebyli jsme vyslyšeni a bohužel to muselo dojít až k takovému složitému řešení," řekl.

Nového pořadatele MS v roce 2021 zvolí řádný kongres IBU v létě roku 2018 v Poreči. Hamza zopakoval, že s Novým Městem na Moravě do kandidatury Češi nepůjdou. "Na tom se zatím nic nemění," řekl a dodal: "Pokud bude volba otevřená, určitě kandidovat nebudeme. Pokud by se řeklo, že musí kandidovat jen ti, co kandidovali předtím, tak je to potom složité. Ale myslím si, že i tak bychom zkrátka do toho nešli. Rozhodnutí vedení celé české federace je, že kandidovat nechceme."

Hamza upozornil, že se ledy hnuly také proto, že se ozvali hlasitě i sportovci, kteří hrozili různými akcemi při závodech. Aktivní mezi nimi byl také Michal Šlesingr. "Kdybychom tlačili jen jako prezidenti federací, nedosáhli bychom toho, kdyby nám nepomohli sportovci svým nátlakem," konstatoval šéf českého biatlonu.

Nyní bude chtít sportovcům pomoci. Z jejich petice s návrhy na zavedení přísných trestů nebylo schváleno nic, IBU pouze rozhodla, že vytvoří pracovní skupinu, která se bude požadavky zabývat. "Určitě se stavím za Martinem (Fourcadem) a Lowellem (Baileym) a pomůžeme jim při hledání strategie do budoucna," řekl Hamza.

Doufá, že to může být začátek změn v IBU. "Všichni cítíme, že se něco málo musí začít ve federaci měnit, protože je to tu vše takové zabetonované. Asi patříme spíš k těm revolučním typům, ale už jsme se na tu cestu dali, a pokud chceme, aby se biatlon udržel, kde je, a byl v uvozovkách zimní jedničkou, ke které má nakročeno, tak je potřeba řešit i nepříjemné věci, které se dlouhé roky zametaly pod koberec," řekl Hamza.