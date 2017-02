Fieberbrunn (Rakousko) - Mistrovství světa v biatlonu v roce 2021 v Ťumeni nebude. Ruští organizátoři se podle dnešního rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodní biatlonové unie (IBU) musejí šampionátu do 24. února vzdát, jinak bude loňská volba pořadatele prohlášena za neplatnou. Verdikt exekutivy následně schválil mimořádný kongres IBU v rakouském Fieberbrunnu nedaleko Hochfilzenu, kde ve čtvrtek začne světový šampionát.

"Tohle rozhodnutí vítám, i když to mělo přijít už podstatně dřív a nemuselo se to řešit až teď, den před mistrovstvím světa," řekl ČTK šéf českého svazu Jiří Hamza.

Kongres IBU se sešel mimo jiné v důsledku intenzivních aktivit samotných závodníků v boji proti odhalenému státem organizovanému dopingu v Rusku. IBU svoláním kongresu rovněž zareagovala na takzvanou McLarenovu zprávu o dopingu, který se měl týkat také 31 ruských biatlonistů. V návaznosti na to trojice závodníků Michal Šlesingr, Martin Fourcade a Lowell Bailey sepsala petici s návrhy na zavedení přísných trestů.

IBU vytvoří nyní pracovní skupinu, která se požadavky závodníků bude zabývat a vytvoří návrh nových trestů za dopingové prohřešky pro sportovce i národní federace. Mohlo by se jednat o osmileté tresty za pozitivní nález, velké finanční sankce či ztrátu míst ve Světovém poháru pro jednotlivé země. Proti osmiletému zákazu startů se IBU postavila, neboť by nekorespondoval s aktuálním kodexem Mezinárodní antidopingové agentury (WADA).

IBU čelila velké kritice za to, že Ťumeni udělila loni v září pořadatelství mistrovství světa 2021 i přesto, že to na základě McLarenovy zprávy nedoporučila WADA. Již v prosinci IBU odebrala Rusku mistrovství světa juniorů v Ostrovu i březnový SP v Ťumeni. Přímo v dějišti MS nyní čelí kritice také ruská federace za to, že do Hochfilzenu nominovala Alexandra Loginova a Irinu Starychovou, kteří si teprve nedávno odpykali tresty za doping.

Nového pořadatele MS v roce 2021 zvolí řádný kongres IBU v létě roku 2018 v Poreči. Na zasedání v Chorvatsku by měla být také projednána a schválena nová antidopingová pravidla.