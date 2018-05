Herning (Dánsko) - Hokejisté Německa porazili v utkání skupiny B na mistrovství světa Koreu přesvědčivě 6:1. Stříbrný tým z olympijského turnaje se na čtvrtý pokus dočkal v Herningu první výhry, naopak Korea zůstává bez bodu poslední. Dva góly dal Yasin Ehliz, tři body za gól a dvě nahrávky si připsali Leon Draisaitl a Yannic Seidenberg, třikrát asistoval Matthias Plachta. Domácí Dánsko se postaralo o první velké překvapení letošního mistrovství světa, když gólem útočníka Nichlase Hardta při přesilové hře v čase 58:01 porazilo v Herningu dosud suverénní Finy 3:2.

Favorizovaným Němcům, kteří v předchozím průběhu šampionátu nastřádali pouze dva body, pomohla do vedení v polovině úvodní třetiny první přesilovka zápasu. Draisaitl si na kruhu pro vhazování srovnal puk na holi, jeho tvrdá rána zápěstím byla dvakrát tečovaná a prošla brankáři Daltonovi mezi betony. Radunske mohl vyrovnat, ale Treutle byl proti.

Také druhý gól vstřelili Němci při početní výhodě, jejíž většinu si přenesli do druhého dějství. Dorážkou zblízka se v pádu prosadil Ehliz. Další přesilovku z 28. minuty sice Německo nevyužilo, ale 20 sekund po návratu Radunskeho do hry se povedenou ranou od modré čáry prosadil Hager. Ještě do druhé přestávky zvýšil z hranice brankoviště Tiffels.

Na začátku třetí části se vyznamenal Treutle. Ve 49. minutě pak Kahun připravil druhou trefu v utkání pro Ehlize, jenž bez přípravy zacílil nechytatelně pod horní tyčku. Třetí přesilovku pak využil Yannic Seidenberg. Korejci se nakonec dočkali alespoň druhé trefy na šampionátu. Jejich gólové sucho ukončil po dlouhých 204 minutách Radunske.

Hokejisté Dánska zaskočili na MS Finy, porazili je těsně 3:2

Dánové předvedli proti favoritovi výborný výkon a jako první pohnuli ukazatelem skóre v 33. minutě zásluhou Franse Nielsena. Sebastian Aho sice záhy vyrovnal, ale vedení na stranu domácích vrátil Oliver Bjorkstrand. Po vyrovnání Mikaela Granlunda v končící 56. minutě se zdálo, že Finové jsou z nejhoršího venku, jenže poslední slovo měl Hardt.

"Věděli jsme, že proti nám stojí dobrý tým. A máme k Finům mnoho respektu, ale zase ne přehnaně moc. Snažili jsme se po celé utkání hrát naši hru; na prvním místě byla defenziva a chtěli jsme také hrát kompaktně ve středu pole. Věděli jsme, že dopředu se nám nějaké šance naskytnou," prozradil recept na výhru hrdina dánského výběru Hardt.

Domácí mužstvo vybojovalo první tříbodové vítězství v turnaji, dosud mělo ve skupině B na kontě jen dva body, zatímco Finové při plném bodovém zisku vyhráli všechna tři předchozí utkání sedmibrankovým rozdílem.

První třetina toho příliš zajímavého nenabídla. Finové byli podle očekávání aktivnější, jenže pozorně bránící Dánové v čele s brankářskou hvězdou Andersenem s nimi vcelku s přehledem drželi krok.

Ve druhé části už navíc začali vystrkovat růžky, ale Finové nevzali moc vážně Larsenovu tyč z 25. minuty a pykali za to. Nedlouho po polovině zápasu si při přesilové hře vybruslil do palebné pozice Frans Nielsen a z kruhu pro vhazování propálil parádní ranou gólmana Hussa.

Ačkoliv přišla rychlá odpověď Aha, jenž se po pěkné souhře trefil v přesilové hře, Dánové vcelku jasně naznačili, jak moc touží před svými vášnivými fanoušky oživit překvapením na úkor favorita postupové naděje na čtvrtfinále: na pravém křídle dostal hodně prostoru Bjorkstrand a náležitě ho využil.

Dánové měli několik příležitostí k pojistce, jenže Husso zlikvidoval sólo Nicklase Jensena i příležitost Bjorkstranda. Granlund byl pak sice na konci parádní kombinace a korunoval nápor Finů vyrovnávací trefou, jenže Teräväinen pak vystřelil puk mimo mantinely a Hardt po skvělé přihrávce Boedkera zakončil akci snadno do prázdné branky.

Finové toužili i potřetí srovnat krok, jenže se opět provinili proti pravidlům. Přesto sáhl favorit k power play, měl i šance, ale Andersen už pokračování zápasu nepřipustil.

Naposledy se Dánům podařilo porazit Finy před osmi lety na MS 2010 v Německu. "Věděli jsme, že mají velkou sílu v útoku, což vyžadovalo týmový výkon s dobrým blokováním střel a zároveň čištěním prostoru, abychom si byli jistí, že Freddie (Andersen) vidí puk. Předvedl několik skvělých zákroků, s inkasovanými góly jsme nemohli nic moc dělat," uvedl dánský útočník Jannik Hansen.

Mistrovství světa v hokeji v Dánsku:

Skupina B (Herning):

Německo - Korea 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Draisaitl (Plachta, Y. Seidenberg), 21. Ehliz (Plachta, Y. Seidenberg), 30. Hager (Holzer, Draisaitl), 35. Tiffels (Michaelis), 49. Ehliz (Kahun, Draisaitl), 53. Y. Seidenberg (Plachta) - 58. Radunske (An Čin-hi). Rozhodčí: Hribik (ČR), Kaukokari - Suominen (oba Fin.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:9, navíc J. Müller, Holzer (oba Německo) oba 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 7092.

Sestavy:

Německo: Treutle - Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner - Michaelis, Tiffels, Noebels - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Plachta, Hager, Eisenschmid - Krämmer, Pietta, Wiederer - Höfflin. Trenér: Marco Sturm.

Korea: Dalton - Young, Kim Won-čon, Plante, O Hjon-ho, Regan, I Ton-ko, od 41. navíc So Jong-čon - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, Radunske - Swift, I Jong-čon, I Čong-hjon - Šin Sang-hun, An Čin-hi, Pak Čin-kjo - Kim Won-čong, Pak U-sang, Čon Čong-u - od 41. navíc Šin Sang-u. Trenér: Pek Či-son.

Finsko - Dánsko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Aho (T. Teräväinen, Mikael Granlund), 56. Mikael Granlund (Koivisto, Nutivaara) - 33. F. Nielsen (J. B. Jensen, Boedker), 38. Bjorkstrand (Boedker, O. Lauridsen), 59. Hardt (Boedker, F. Nielsen). Rozhodčí: Mayer (USA), Wehrli (Švýc.) - McCrank (Kan.), Šefčík (SR). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Diváci: 10.800.

Sestavy:

Finsko: Husso - Pokka, Heiskanen, Koivisto, Nutivaara, Kivistö, Honka, Riikola - K. Kapanen, Mikael Granlund, Rantanen - Savinainen, Aho, T. Teräväinen - Manninen, Suomela, Palola - Anttila, Pesonen, Mäenalanen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Dánsko: Andersen - O. Lauridsen, J. B. Jensen, Lassen, Larsen, D. Nielsen, N. B. Jensen, Kristensen - Boedker, F. Nielsen, Bjorkstrand - Storm, Regin, Hardt - N. Jensen, J. Jensen, Hansen - Christensen, Jakobsen, Russell - Madsen. Trenér: Jan Karlsson.

Tabulka:

1. Finsko 4 3 0 0 1 25:5 9 2. USA 3 2 1 0 0 12:4 8 3. Kanada 3 2 0 1 0 21:6 7 4. Německo 4 1 0 2 1 12:12 5 5. Lotyšsko 3 1 1 0 1 9:10 5 6. Dánsko 4 1 1 0 2 7:15 5 7. Norsko 3 0 1 1 1 7:14 3 8. Korea 4 0 0 0 4 2:29 0