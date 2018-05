Kodaň - Hokejisté Švýcarska porazili ve svém čtvrtém zápase na mistrovství světa v Kodani Bělorusko 5:2 a s devíti body si upevnili třetí místo ve skupině A. Dvěma góly se na výhře podílel Joël Vermin, branku a dvě asistence si při premiéře na turnaji připsala posila ze San Jose Timo Meier. Bělorusko pod vedením nového hlavního trenéra Sergeje Puškova, který nahradil odvolaného Davea Lewise, počtvrté prohrálo a je poslední. Hokejisté Švédska vyhráli i čtvrtý zápas na mistrovství světa v Kodani a po jednoznačné výhře nad Rakouskem 7:0 se dostali do čela skupiny A.

Švýcaři nastoupili k utkání jen 17 hodin po skončení duelu proti české reprezentaci a na jejich výkonu to bylo znát. Sice se hned po 97 sekundách dostali do vedení zásluhou Vermina, výraznější tlak si ale nevytvořili.

A Bělorusové ve značně pozměněné sestavě oproti předešlým vystoupením dokázali ještě v první třetině otočit vývoj. Nejprve vyrovnal Platt, poté překonal brankáře Berru kapitán Pavlovič. Švýcaři ale v 19. minutě srovnali krok, Andrighetto překonal gólmana Karnauchova dorážkou téměř z nulového úhlu.

"Večeřel jsem v jednu hodinu ráno a od 16 hodin jsme opět hráli. Takže noc byla krátká. Možná jsme měli pocit, že na začátku jsme byli unavení a Bělorusové byli čerstvější. Ve druhé a třetí třetině jsme ale byli lepší a myslím si, že je to velké vítězství pro Švýcarsko," řekl kapitán týmu Raphael Diaz.

Do vedení se favorit dostal 15 sekund před koncem druhé třetiny a na třetí brance se stejně jako na předešlém zásahu podílela asistencí čerstvá posila z NHL Meier. Tentokrát byl autorem gólu pohotově dorážející Vermin. Dvoubrankový náskok Švýcarům zajistil ve 43. minutě Corvi a poté si ještě premiérový gól v reprezentaci připsal Meier.

"Chtěl jsem pomoct týmu. Snažil jsem se hrát co nejjednodušeji a jsem nadšený, že jsme vyhráli. Teď budu mít dva dny čas, abych se dostal do rytmu a srovnal se s časovým posunem," řekl Meier, který do Dánska přiletěl v úterý.

"Nevím, co bych k tomu řekl. Myslím, že jsme začali lépe než v předešlých zápasech a podařilo se nám dát i rychlé góly. Na konci první i druhé třetiny jsme ale ztratili koncentraci," poukázal obránce Vladimir Děnisov na inkasované góly v 19. a 40. minutě. "Ve třetí třetině jsme pak měli moc trestů a nemohli jsme se vrátit do hry," řekl Děnisov. Jeho spoluhráči si ve třetí části odpykali pět dvouminutových trestů.

Dalším soupeřem Běloruska bude v pátek český národní tým, který ještě předtím ve čtvrtek nastoupí proti Rusku.

Švédové potřetí na MS neinkasovali, Rakousko přehráli 7:0

Hokejisté Švédska vyhráli i čtvrtý zápas na mistrovství světa v Kodani a po jednoznačné výhře nad Rakouskem 7:0 se dostali do čela skupiny A. Obhájci zlata z loňského roku mají aktuálně odehráno o utkání více než podobně suverénní Rusko, které také doposud neztratilo ani bod.

Švédové potřetí na turnaji neinkasovali, druhou nulu ve druhém startu si připsal brankář Anders Nilsson. Dvěma góly a asistencí se na výhře podílel útočník Rickard Rakell, tři kanadské body nasbíral i Mattias Janmark.

"Snažíme se každým zápasem zlepšovat a víme, že to bude stále těžší a těžší. Chceme i nadále pokračovat v nastoleném trendu a zlepšovat činnosti všech čtyř formací. Připravujeme se na to, co nás čeká," řekl Rakell, který na turnaji nasbíral již deset bodů a v kanadském bodování je třetí.

Seveřané se proti nováčkovi elitní divize poprvé prosadili v 10. minutě, kdy v úvodní přesilové hře otevřel skóre Kempe. Švédové měli podle očekávání herní i střeleckou převahu a ještě v první třetině vedení navýšili.

Ve druhé dvacetiminutovce Seveřané přidali další tři branky, přičemž dvakrát se mezi střelce zapsal Rakell. Nejprve překonal gólmana Madlenera v početní výhodě, poté využil chybu v rakouské rozehrávce.

V polovině utkání potvrdil herní pohodu favorita Nyquist, který si zkušeně počkal a přehodil beton ležícího brankáře. "Švédové byli dobří, jak jsem očekával. Z naší strany to nebylo nic moc. Měli jsme pár šancí, ale nedokázali jsme dostat puk do branky. Byli lepší celý zápas," řekl Michael Raffl, hlavní hvězda Rakouska.

Ve třetí třetině Švédové výhru podtrhli dalšími dvěma góly, brankář Nilsson k nule potřeboval stejně jako v pondělí proti Francii jen 14 zákroků. "Je fajn, že jsme to takhle zvládli. Jako brankář v podobných zápasech musíte neustále udržovat koncentraci, protože tam stojíte a dlouho nemáte žádný zákrok. Když má ale soupeř šanci, je většinou velká," řekl Nilsson.

Skupina A (Kodaň):

Švýcarsko - Bělorusko 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Vermin (Niederreiter, Untersander), 19. Andrighetto (Meier), 40. Vermin (Meier), 43. Corvi (Diaz), 47. Meier (Andrighetto, Hofmann) - 6. Platt (Linglet, Djukov), 11. Pavlovič (Kovyršin, Matěruchin). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Rantala (Fin.) - Davis (USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 5445.

Sestavy:

Švýcarsko: Berra - Diaz, Müller, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Niederreiter, Corvi, Moser - Andrighetto, Vermin, Meier - Scherwey, Haas, Hofmann - Baltisberger, Schäppi, Rod - Riat. Trenér: Patrick Fischer.

Bělorusko: Karnauchov - Děnisov, Vorobej, Djukov, Korobov, Chenkel, Lisovec, Falkovskij - Linglet, Šarangovič, Platt - Pavlovič, Kovyršin, Matěruchin - Kislyj, Razvadovskij, Gavrus - Drozd, Kitarov, Levša - Děmkov. Trenér: Sergej Puškov.

Švédsko - Rakousko 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Kempe (Lindholm), 18. Janmark (Rakell), 23. Rakell (Zibanejad, Janmark), 29. Rakell, 30. Nyquist (Kempe), 48. Zibanejad (Janmark, Andersson), 54. Pääjärvi (J. Larsson, Klingberg). Rozhodčí: Kubuš (SR), Schukies - Kohlmüller (oba Něm.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 8547.

Sestavy:

Švédsko: Nilsson - A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson - Rakell, Zibanejad, Janmark - Kempe, Backlund, Nyquist - Pääjärvi, J. Larsson, Everberg - De La Rose, Andersson. Trenér: Rikard Grönborg.

Rakousko: Madlener - Ulmer, Unterweger, Schumnig, Heinrich, Schlacher, Viveiros, Altmann, Peter - Ganahl, Hundertpfund, Lebler - Schneider, Komarek, Raffl - Haudum, Rauchenwald, Zwerger - Obrist, Spannring. Trenér: Roger Bader.

Tabulka:

1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 3. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:9 9 4. ČR 3 0 2 0 1 10:9 4 5. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 6. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 7. Rakousko 4 0 0 1 3 4:21 1 8. Bělorusko 4 0 0 0 4 4:22 0