Kolín nad Rýnem - Hokejové mistrovství světa v roce 2021 budou hostit společně Bělorusko a Lotyšsko. O rok později se uskuteční světový šampionát ve Finsku. Rozhodl o tom dnes kongres Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v dějišti světového šampionátu v Kolíně nad Rýnem.

Za čtyři roky se bude hrát v Minsku, kde turnaj vyvrcholí, a v Rize. O rok později bude hlavním dějištěm Tampere a druhým pořadatelským městem Helsinky. Kongres nejdříve přiděl turnaj v roce 2021 Bělorusku a Lotyšsku, kteří dostali přednost před Finy. Ti po obědě potvrdili, že jsou připraveni uspořádat turnaj i o rok později. IIHF jim po zjištění, že nebudou mít protikandidáta, MS pro rok 2022 potvrdila.

V roce 2021 se bude šampionát konat od 7. do 23. května. Do Minsku a Rigy zavítá MS podruhé v historii. V běloruské metropoli se konalo v roce 2014 a v lotyšském hlavním městě o osm let dříve.

Kongres IIHF tak opět schválil spolupořadatelství dvou zemí, ke kterému sáhl v novodobé historii v letech 2012 a 2013, kdy se hrálo ve Stockholmu a Helsinkách. Poprvé vyvrcholil turnaj ve Finsku a podruhé ve Švédsku. Letos se o pořadatelství podělily Paříž s Kolínem nad Rýnem, kde se bude hrát o víkendu o medaile.

"Hodně jsme se přiučili z organizace mistrovství světa v roce 2006 v Rize i v roce 2014 v Minsku a s těmito zkušenostmi očekáváme ještě zlepšení v roce 2021," uvedl generální sekretář Běloruské hokejové asociace Jaroslav Zavgorodnij.

Turnaj v Minsku vytvořil před třemi roky nový rekord návštěvnosti s 640.044 diváky, o rok později jej překonalo mistrovství světa v Praze a Ostravě s 741.690 fanoušky. Letošní šampionát jej s největší pravděpodobností odsune na třetí místo. Hrát se bude opět v Minsk Areně pro 15.086 diváků a v Areně Riga pro 10.300 fanoušků.

Finsko naposledy hostilo šampionát v letech 2012 a 2013 se Švédy. Za pět let bude místo Hartwall Areny s kapacitou 13.431 míst hlavním dějištěm nová hala v Tampere, která bude dokončena v roce 2020 a bude pro 13.500 fanoušků.

V Tampere se konalo MS už pětkrát v letech 1965, 1982, 1991, 1997 a 2003. V Helsinkách se uskuteční dokonce poosmé, ve finské metropoli se hrálo v letech 1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012 a 2013.

V příští třech letech bude hostit mistrovství světa vždy jedna pořadatelská země. Za rok turnaj uspořádá Dánsko v Kodani a Herningu, v roce 2019 Slovensko v Bratislavě a Košicích a následně Švýcarsko v Curychu a Lausanne.