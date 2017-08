Praha - Přestože české fotbalisty čeká v pátek v Praze v kvalifikaci mistrovství světa obhájce trofeje Německo, trenér Karel Jarolím věří, že jeho svěřenci nebudou mít z favorita strach. Doufá, že po dvojutkání s Německem a v Severním Irsku jeho tým zůstane ve hře o druhé místo ve skupině a baráž.

"Víme o tom, že soupeř je to jeden z nejtěžších, co si budeme povídat. Ale na druhou stranu by mě mrzelo, kdybychom šli do zápasu tak, že budeme podělaní. Naopak by to měla být ta správná výzva udělat maximum pro co nejlepší výsledek," řekl Jarolím na dnešním srazu národního týmu novinářům.

Němci letos ještě neprohráli a na přelomu června a července ovládli Pohár FIFA, přestože se představili bez řady opor. "Jejich síla je především v ofenzivě. Když se podívám na to, kde kdo hraje, v jakých klubech, tak o kvalitě se nemusíme bavit. A s tím je spojené velké sebevědomí," podotkl Jarolím.

"Přesto nějaká slabina by tam byla, ale musíte ji využít. Určitý návod dali na Poháru FIFA Chilané. I když Němci nehráli kompletní a nebyli v plné síle, Chile proti nim odehrálo kvalitní utkání," dodal český trenér.

Jeho celek je po šesti zápasech kvalifikační skupiny na třetím místě se čtyřbodovou ztrátou na druhé Severní Irsko, na jehož hřišti se představí příští pondělí. Český tým tak už nemá boj o druhou příčku a baráž ve svých rukách. "Jestli je tohle sraz pravdy? Já doufám, že po tomhle srazu ještě budeme mít naději, abychom skončili na druhém místě," uvedl Jarolím.

Do přípravy na Německo možná zařadí nespecifikovanou novinku. "Nějaká změna možná může být, něco v hlavě mám, nějaké překvapení," řekl tajemně Jarolím. "V podstatě máme k dispozici dnešek, úterý, středu. Ve čtvrtek je už předzápasový trénink, to nic moc neuděláte. Budeme se snažit do hráčů dostat, co půjde, a případně i v učebně," dodal Jarolím.

Do týmu dnes dodatečně povolal pětici hráčů včetně dvou nováčků, stoperů Michaela Lüftnera a Davida Hovorky. V kádru jsou tak momentálně čtyři debutanti spolu s Jany Bořilem a Klimentem.

"Že nemají žádné starty za áčko? Nedá se nic dělat. Nějaké zkušenosti mají, Lüftner hraje v Dánsku, Hovorka absolvoval celkem slušně evropské poháry v Liberci. Věřím, že nás ti kluci nezklamou. Jsou natolik psychicky silní, že se s tím popasují," prohlásil Jarolím.

Nevyloučil, že před utkáním v Severním Irsku ještě povolá jednoho útočníka, protože ve výběru má zatím jen dva hroty. "Uvidíme, jak na tom budou útočníci po Německu. Může se uzdravit Škoda, Vydra je v roli náhradníka," podotkl Jarolím.

Patrika Schicka, který dnes zamířil do AS Řím, by ale s největší pravděpodobností vzhledem k hráčově tréninkovém manku dodatečně nenominoval. "Kdyby tady byl, byl bych rád. Ale je to na knap," uvedl Jarolím. "Mělo by mu to (angažmá v AS Řím) pomoci. Hlavně, aby se mu tam dařilo, nastupoval pravidelně a byl zdravý," dodal.