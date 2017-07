Karlovy Vary - Devět let připravoval režisér, scenárista a producent David Mrnka celovečerní film o Miladě Horákové, kterou komunisté po vykonstruovaném procesu v roce 1950 popravili a stala se symbolem boje za svobodu. Snímek začal točit loni v listopadu, do titulní role obsadil izraelsko-americkou herečku Ayelet Zurerovou (Mnichov, Muž z oceli, Andělé a démoni, Daredevil, Ben-Hur).

Ve snímku Milada, jehož premiéra bude 31. října, se objeví také Aňa Geislerová v roli soudkyně Ludmily Brožové, manžela titulní hrdinky ztvárnil Američan Robert Gant. Podkladem ke scénáři Mrnkovi byly materiály, které mu poskytla Horákové dcera Jana Kánská, na scénáři spolupracovalo několik odborných poradců.

"Film už je nastříhán, děláme jen zvukovou postprodukci a nahrávání hudby Aleše Březiny. Za kamerou byl Martin Štrba, architektem Milan Býček a kostýmní výtvarnicí Simona Rybáková," řekl dnes Mrnka ČTK na prezentaci v Karlových Varech.

Pro Geislerovou to byla první možnost zahrát si reálnou žijící osobu. "Vycházíte přitom z toho, jak vypadala či mluvila, znáte její dikci. Byl to pro mě až divadelní úkol. A jelikož nedělám divadlo, tak jsem si to užila," řekla ČTK herečka. Zatímco obrazové záznamy z procesu existují, soudkyně Brožová se na nich takřka neobjevuje. "Zvukový záznam jsem ale slyšela mnohokrát," dodala. Její výjimečný patos byl přenositelný i do angličtiny.

V dalších rolích se objeví Vica Kerekes, Ivana Chýlková, Vladimír Javorský, Alena Mihulová, Taťjana Medvecká a Hana Vagnerová. Předsedu vlády Klementa Gottwalda hraje Jiří Vyorálek, který ho ztvárnil už v cyklu České století. Na financování historického koprodukčního projektu se podílí globální videotéka Netflix, která zakoupila práva na streamování po celém světě a snímek zařadí do své nabídky.

"Jde o příběh o ženě, která za svou myšlenku zaplatila cenou nejvyšší - svým životem. I proto je nadčasový. Jeho hlavními tématy jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska či naděje, aktuální i dnes," řekl Mrnka. Kromě Prahy točil v dalších autentických lokalitách, v Terezíně, na Šumavě a u Hradce Králové, odkud pocházel Bohuslav Horák.

Točilo se v angličtině s českým akcentem. Ta americká část se na to prý připravovala šest měsíců, dodal filmař, který žije v USA. Česko opustil po maturitě, v Austrálii vystudoval film a za prací se přesunul do zákulisí amerických filmů a televizí. Produkoval zprávy pro televize CNN, BBC a podílel se na přípravách pořadu Larry King Live.