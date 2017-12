Washington/Ottawa - Z Michiganu, který patří k americkým státům zasaženým velkým mrazem, je dnes hlášeno 30 dopravních nehod. Podle místního tisku na západě Michiganu v noci napadlo až 15 centimetrů sněhu a silnice jsou kluzké. S velkými mrazy nebo přívaly sněhu se potýká podle agentury AP polovina USA. Hluboko pod bodem mrazu jsou teploty už několik dní také v Kanadě, kde kvůli tomu omezili programy oslav konce roku i provoz v některých lyžařských střediscích.

Americká meteorologická služba oznámila, že mrazy budou pokračovat o víkendu a zřejmě i po Novém roce. Silné sněžení se dnes očekává na severozápadě, zatímco u pacifického pobřeží má silně pršet.

Potíže na silnicích jsou hlášeny nejenom z Michiganu, ale také z Jižní Dakoty, kde na podchlazení zemřela 83letá žena. Po nehodě vystoupila z auta a za velké zimy se vydala hledat pomoc.

Na některých místech se zřizují vyhřívané přístřešky pro lidi, kteří se dostanou do potíží. Město Boston vyslal své pracovníky do ulic, aby přesvědčili bezdomovce, že je třeba spát v noclehárnách. Těm, kteří to odmítají, pracovníci dávají deky, teplé oblečení a horké nápoje. V Ohiu úřady vyzvaly občany, aby kontrolovali staré osoby v rodině a sousedství a zajistili, že budou v teple.

Ve čtvrtek byly naměřeny teplotní rekordy od Arkansasu po Maine, o víkendu může mráz dorazit i do Texasu a na severozápad Floridy.

Z několika kanadských provincií jsou hlášeny velké mrazy několik dní. V Ottawě, kde dnes v poledne naměřili minus 19 stupňů Celsia, úřady zrušily venkovní část programu plánovaného k oslavách konce roku.

Varování před extrémními mrazy stále platí pro šest provincií - Britskou Kolumbii, Albertu, Ontario, Quebec, Manitobu a Saskatchewan. V posledních dvou teploty klesly až na 46 stupňů pod nulou. Britskou Kolumbii v noci postihl mrznoucí déšť, který způsobil výpadky v dodávce elektřiny. Zůstalo bez ní 9000 zákazníků.

V Quebeku místní energetická společnost požádala několik lyžařských středisek o omezení provozu, protože firma musí dát přednost soukromým odběratelům, u nichž se prudce zvýšila spotřeba. Stanice Bromont východně od Montrealu oznámila, že kvůli požadavku energetiků uzavře do začátku ledna několik sjezdovek a na ostatních omezí provozní hodiny.