New York - Hokejový brankář Petr Mrázek z Detroitu zasáhl do středečního duelu NHL v Torontu od 16. minuty za nepříznivého stavu 1:3, dvakrát inkasoval a 19 úspěšnými zákroky nezabránil prohře 3:6. Maple Leafs se díky třetí výhře za sebou vyšplhali do pozice nejlepšího týmu v lize. St. Louis zásluhou hattricku Jadena Schwartze porazili Chicago 5:2. Nikdo z českých hokejistů se bodově neprosadil.

Detroitský gólman Jimmy Howard propustil za svá záda tři střely ze čtyř a přenechal své místo Mrázkovi a ostravský rodák nedosáhl hned na první pokus Connora Browna z vrcholu levého kruhu pro vhazování. Red Wings v prostřední části dvěma zásahy utkání zdramatizovali a snížili na 3:4.

Uklidnění na hokejky Maple Leafs přinesl v přesilové hře Morgan Rielly, který střelou od modré čáry překonal Mrázka, jemuž před brankou bránil ve výhledu James van Riemsdyk. V 57. minutě dovršil výsledek při power play Detroitu do prázdné branky William Nylander.

Toronto navázalo na zápasy proti Winnipegu (7:2) a New Yorku Rangers (8:5) a potřetí v ročníku nastřílelo v jednom zápase minimálně šest branek.

Páté vítězství v sedmém duelu v sezoně posunulo St. Louis na první příčku Centrální divize právě před Chicago. V duelu se představila hned čtveřice českých hráčů. Na straně vítězů se radovali z úspěchu útočníci Vladimír Sobotka a Dmitrij Jaškin, v dresu Blackhawks nechyběli obránci Michal Kempný a Jan Rutta. Nikdo z nich nebodoval, Sobotka v závěru utkání nasbíral celkem osm trestných minut.

Výsledky NHL

Toronto - Detroit 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Branky: 6. Kadri, 7. Hyman, 16. Matthews, 17. C. Brown, 33. Rielly, 57. W. Nylander - 13. Zetterberg, 28. Tatar, 29. Ericsson. Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 43:53 minuty, inkasoval dvakrát z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 90,5 procenta. Střely na branku: 26:33. Diváci: 19.158. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Kadri (oba Toronto), 3. Jensen (Detroit).

St. Louis - Chicago 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky: 5., 26. a 60. Schwartz, 28. Tarasenko, 48. Brodziak - 55. Pánik, 57. Hartman. Střely na branku: 33:24. Diváci: 18.752. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Allen, 3. Tarasenko (všichni St. Louis).

Los Angeles - Montreal 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)

Branky: 48., 57. a 59. Kempe, 18. a 51. Cammalleri - 11. Byron. Střely na branku: 42:37. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Cammalleri, 3. Quick (všichni Los Angeles).