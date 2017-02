Gólman Detroitu Petr Mrázek (34) chytá puk z hokejky hráče New Yorku Cala Clutterbucka (15), v obraně Tomáš Tatar (21).

Gólman Detroitu Petr Mrázek (34) chytá puk z hokejky hráče New Yorku Cala Clutterbucka (15), v obraně Tomáš Tatar (21). ČTK/AP/Paul Sancya

New York - Hokejový brankář Petr Mrázek si připsal v pátečním utkání NHL druhou výhru ze svých posledních deseti startů, když pomohl Detroitu 32 zákroky porazit New York Islanders 5:4. Branka Pavla Zachy stačila New Jersey k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení s Calgary. U vítězné branky Flames zaznamenal asistenci Michael Frolík.

Mrázek byl od začátku zápasu ve větším zápřáhu než na druhé straně Thomas Greiss a v úvodních dvanácti minutách dvakrát kapituloval. Poprvé Islanders výborně sehráli přečíslení tři na dva a Josh Bailey zakončoval do odkryté klece. U druhé branky měl Mrázek při střele Andrew Ladda zakrytý výhled. Detroitu pomohla pasáž v rozmezí 33. až 38. minuty, v níž otočil skóre 1:2 na 4:3.

Těsné vedení hájili Red Wings až do 58. minuty, ve které Jason Chimera využil špatnou rozehrávku domácích a svůj tisící start v NHL ozdobil vyrovnáním na 4:4. Jenže prodloužení odmítl v čase 59:32 Danny DeKeyser, jehož střela od levého mantinelu se odrazila od dvou protihráčů a zapadla do branky za bezmocného Greisse. Detroit tím přerušil sérii pěti proher a přenechal poslední místo ve Východní konferenci Tampě Bay.

New Jersey obrátilo v prostřední třetině vývoj utkání z 0:2 na 3:2 a vyrovnání zařídil Zacha. Český útočník, který bodoval ve třetím utkání za sebou, pohotově doklepl puk do branky po nepřesné střele Michaela Cammalleriho. Calgary si ale v závěrečné části vynutilo prodloužení, které rozhodl v čase 61:13 Mikael Backlund. Na výhře kanadského klubu se podílel čtyřmi asistencemi T. J. Brodie.

Jaromír Jágr nastoupil poprvé v sezoně v jedné lajně s uzdravenými Aleksandrem Barkovem a Jonathanem Huberdeauem, který ve svém premiérovém utkání probíhajícího ročníku vstřelil rozhodující gól a zajistil Floridě výhru 2:1 nad Anaheimem. Za nerozhodného stavu 1:1 se ocitl v obrovské šanci i Jágr, který chtěl odražený kotouč rychle zasunout zpoza branky do odkryté klece, ale obránce Anaheimu Sami Vatanen mu na poslední chvíli sebral jistý gól.