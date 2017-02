New York - Petr Mrázek byl vyhlášen první hvězdou nedělního zápasu NHL na ledě Pittsburghu, v němž 24 zákroky vychytal výhru hokejistů Detroitu 5:2. Dařilo se i Michalu Neuvirthovi, jenž zastavil 18 z 20 střel při vítězství Philadelphie 3:2 ve Vancouveru. Druhý gól Letců vstřelil Jakub Voráček.

Mrázek navázal na výkon ze sobotního duelu proti Washingtonu, kde zneškodnil ještě o deset střel víc a dovedl Red Wings k vítězství 3:2 po nájezdech.

Český gólman v Pittsburghu podržel svůj tým zejména ve druhé třetině, kdy za stavu 2:1 pro hosty předvedl dva senzační zákroky. Nejprve v úvodu druhého dějství zastavil vyrážečkou šanci Iana Colea, v polovině zápasu pak lapačkou chytil dorážku Nicka Bonina do odkryté branky.

"Petrovy výkony už stoupají nějakou dobu. Pár zápasů zpátky možná nedokázal pokrýt odražené puky, ale už tehdy chytal dobře. A teď začíná opravdu zářit," pochválil Mrázka trenér Jeff Blashill. "Když má formu, může se měřit s kýmkoli v lize. Dnes byl jeho výkon excelentní," dodal.

Na začátku třetí třetiny Detroit díky dvěma gólům v rozmezí necelých dvou minut odskočil do vedení 4:1. Za domácí sice po sedmi sekundách snížil 32. trefou v sezoně Sidney Crosby, v poslední minutě ale zpečetil výhru Rudých křídel trefou do prázdné branky při power play Luke Glendening.

Pittsburgh nebodoval poprvé po devíti zápasech a prohrál teprve čtvrté z 31 utkání na domácím ledě v základní hrací době. "Když hrajeme dobře, pustíme soupeře jen do pár šancí. Ale dnes se Detroit na některé góly ani příliš nenadřel," kritizoval obrannou hru svého mužstva kouč Penguins Mike Sullivan.

Philadelphia rozhodla zápas ve Vancouveru v úvodu druhé třetiny dvěma góly v rozmezí 87 sekund, díky nimž odskočila do vedení 3:0. Domácí sice ještě do druhé přestávky dokázali snížit na rozdíl jediné branky, vyrovnat už ale ve třetí třetině nezvládli.

Voráček zvýšil na 2:0, když se ve 22. minutě po dlouhé přihrávce z obranného pásma dostal do rychlého protiútoku Sean Couturier, jehož střelu sice Ryan Miller ještě vyrazil, ale český útočník kotouč pohodlně doklepl do prázdné branky. Byl to Voráčkův patnáctý zásah v sezoně a první po devíti zápasech.

Philadelphia ve Vancouveru zakončila třízápasovou cestu po Kanadě, v jejímž rámci předchozí dva duely prohrála - 1:3 v Calgary a 3:6 v Edmontonu. Díky výhře Flyers ztrácejí jen dva body na poslední postupovou příčku do play off, na niž se po vítězství 4:0 nad Carolinou vrátilo Toronto.

Šestou asistenci v sezoně si připsal obránce Michal Kempný a podílel se na vítězství Chicaga 5:1 v Buffalu. Blackhawks tak vyhráli šestý zápas na hřišti soupeře v řadě.

Stoprocentní úspěšnost pod vedením nového trenéra Bruce Cassidyho si udržel Boston, jenž uspěl 2:1 v prodloužení na ledě San Jose a protáhl vítěznou sérii na čtyři zápasy. Rozhodující gól vstřelil v polovině nastaveného času ze sólového nájezdu Brad Marchand.

Do brejku ho vyslal po buly v obranném pásmu Torey Krug a byl to dopředu smluvený signál. "Před vhazováním jsme se domluvili, že zkusím vyrazit dopředu. Věděl jsem, že když se uvolním, dostanu přihrávku do jízdy," řekl Marchand.

Statistika nedělních zápasů NHL:

NY Rangers - Washington 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 8. McDonagh, 49. Zuccarello - 38. Ovečkin. Střely na branku: 30:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist (Rangers), 2. Grubauer (Washington), 3. Zuccarello (Rangers).

Pittsburgh - Detroit 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Branky: 15. Kühnhackl, 43. Crosby - 9. Jensen, 17. Ott, 41. Tatar, 43. Vanek, 60. Glendening. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 26 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 92,3 procenta. Střely na branku: 26:24. Diváci: 18.664. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Ott (oba Detroit), 3. Kühnhackl (Pittsburgh).

Ottawa - Winnipeg 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky: 26. Stone, 46. Z. Smith - 2. Byfuglien, 13. Perreault, 43. Morrissey. Střely na branku: 34:20. Diváci: 19.288. Hvězdy zápasu: 1. Laine (Winnipeg), 2. Stone (Ottawa), 3. Scheifele (Winnipeg).

Buffalo - Chicago 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky: 20. E. Kane - 14. Hartman, 30. Hossa (Kempný), 36. Toews, 44. Anisimov, 47. P. Kane. Střely na branku: 26:37. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Hossa, 3. Toews (všichni Chicago).

NY Islanders - New Jersey 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

Branky: 15. a 30. Strome, 23. Cizikas, 32. Ladd, 41. Tavares, 42. Chimera - 10. Wood, 34. Palmieri, 38. Blandisi, 49. Hall. Střely na branku: 32:30. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Strome (Islanders), 2. Hall (New Jersey), 3. Ladd (Islanders).

Carolina - Toronto 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 22. a 49. Brown, 30. Matthews, 47. Gardiner. Střely na branku: 37:31. Diváci: 10.004. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Gardiner, 3. Matthews (všichni Toronto).

Colorado - Tampa Bay 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Branky: 43. Rantanen, 60. Duchene - 19. Point, 31. Naměstnikov, 63. Drouin. Střely na branku: 29:40. Diváci: 17.270. Hvězdy zápasu: 1. Duchene (Colorado), 2. Kučerov, 3. Drouin (oba Tampa).

San Jose - Boston 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 38. Marleau - 12. Spooner, 63. Marchand. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Marchand (Boston), 2. Burns (San Jose), 3. Rask (Boston).

Anaheim - Los Angeles 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 22. Manson. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Manson, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Columbus - Nashville 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Branky: 31. Saad, 38. Bjorkstrand, 44. Werenski - 3. Ellis, 30. Fiala, 36. Järnkrok, 50. Ekholm. Střely na branku: 38:32. Diváci: 17.894. Hvězdy zápasu: 1. Järnkrok (Nashville), 2. Werenski (Columbus), 3. Saros (Nashville).

Vancouver - Philadelphia 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Branky: 24. Markus Granlund, 33. Hansen - 6. Simmonds, 22. Voráček, 23. Schenn. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, z 20 střel inkasoval 2 góly a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Střely na branku: 20:28. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere (Philadelphia), 2. Markus Granlund (Vancouver), 3. Simmonds (Philadelphia).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 59 31 8 20 166:153 70 2. Ottawa 57 31 6 20 156:152 68 3. Boston 59 30 6 23 159:156 66 4. Toronto 58 27 11 20 181:173 65 5. Florida 57 27 10 20 147:161 64 6. Buffalo 60 26 10 24 147:168 62 7. Tampa Bay 58 26 8 24 160:166 60 8. Detroit 59 24 10 25 149:175 58

Metropolitní divize:

1. Washington 58 39 7 12 195:126 85 2. Pittsburgh 58 36 8 14 204:165 80 3. Columbus 58 37 5 16 187:143 79 4. NY Rangers 58 38 1 19 196:152 77 5. NY Islanders 58 27 10 21 174:174 64 6. Philadelphia 59 28 7 24 154:179 63 7. New Jersey 59 25 10 24 138:170 60 8. Carolina 55 24 8 23 141:162 56

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 58 39 6 13 195:133 84 2. Chicago 59 36 5 18 172:151 77 3. St. Louis 59 31 5 23 169:171 67 4. Nashville 58 28 8 22 164:159 64 5. Winnipeg 62 28 5 29 180:194 61 6. Dallas 60 23 10 27 165:193 56 7. Colorado 57 16 3 38 113:190 35

Pacifická divize:

1. San Jose 60 35 7 18 166:144 77 2. Edmonton 59 32 8 19 171:152 72 3. Anaheim 60 31 10 19 154:151 72 4. Calgary 59 29 4 26 153:167 62 5. Los Angeles 58 28 4 26 143:145 60 6. Vancouver 60 26 6 28 142:172 58 7. Arizona 57 20 7 30 137:181 47

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 59 67 (20+47) 2. Crosby (Pittsburgh) 52 65 (32+33) 3. Burns (San Jose) 60 64 (27+37) 4. Bäckström (Washington) 58 61 (17+44) 5. Scheifele (Winnipeg) 59 60 (25+35) 6. P. Kane (Chicago) 59 60 (20+40) 7. Marchand (Boston) 59 59 (25+34) 8. Malkin (Pittsburgh) 51 59 (24+35) 9. Seguin (Dallas) 60 59 (21+38) 10. Tarasenko (St. Louis) 59 56 (28+28) 26. Voráček (Philadelphia) 59 49 (15+34) 27. Pastrňák (Boston) 52 48 (25+23) 65. Vrbata (Arizona) 57 40 (11+29) 73. Krejčí (Boston) 59 39 (14+25) 117. Jágr (Florida) 57 34 (11+23) 135. Frolík (Calgary) 59 32 (13+19)