New York - Gólman Petr Mrázek v pondělním zápase NHL dovedl čtvrtou nulou v sezoně hokejisty Philadelphie k výhře nad Montrealem 1:0 po samostatných nájezdech a byl zvolen první hvězdou večera. Vítězný nájezd obstaral útočník Sean Couturier, trefil se i Jakub Voráček. Flyers se díky šesté výhře po sobě a prohře Washingtonu 1:5 v Columbusu posunuli na první místo Metropolitní divize. Premiéru v dresu Toronta si odbyl centr Tomáš Plekanec, který s Maple Leafs prohrál na ledě Tampy Bay 3:4 po nájezdech.

Šestadvacetiletý Mrázek vychytal Flyers vítězství i ve třetím zápase od přestupu z Detroitu, navíc v nich inkasoval pouhé čtyři branky. "Podal mimořádný výkon. Posledních 10-11 minut druhé třetiny bylo klíčových, vypracovali si spoustu slušných šancí, ale Mrázek chytal ohromně. Výborně si počínal i v nájezdech," pochválil ostravského rodáka kouč Dave Hakstol.

"Chce předvést Flyers, že na to má. Odehrál sakra dobré utkání," přidal se s pochvalou na Mrázkovu adresu brankář Canadiens Charlie Lindgren, který zastavil 33 střel a dočkal se ocenění pro druhou hvězdu duelu.

Pensylvánský tým uspěl v desátém z posledních 11 utkání a v čele divize je o bod před Capitals. Na jejich porážce s Columbusem se asistencí podílel útočník Lukáš Sedlák, jenž bodoval po 20 zápasech.

Poslední porážka Flyers v základní hrací době se zrodila 1. února (3:4 v New Jersey). "Musíme pokračovat v tvrdé práci a v podobné hře, jakou jsme dneska předvedli. Pokud to tak půjde, věřím, že se na prvním místě udržíme dlouho," řekl Mrázek, který si díky 28 zákrokům připsal první čisté konto za Philadelphii a celkově 14. v kariéře. V nájezdech na něj z šesti střelců vyzrál pouze Paul Byron.

Pětatřicetiletý Plekanec se postavil do středu čtvrtého útoku s Leem Komarovem a Joshem Leivem na křídlech. Kladenský rodák si připsal jeden záporný bod do statistiky plus/minus.

"Pár věcí je jiných, ale to je normální, nic komplikovaného. Chce to pár dnů, pár tréninků, abych si zvykl a cítil se jistěji," uvedl Plekanec, který celou dosavadní kariéru v NHL strávil v Montrealu, za nějž nastoupil do 981 zápasů.

Držitel zlaté medaile z mistrovství světa hráčů do 20 let z roku 2001 je v kabině obklopený hvězdným mládím, které v Torontu symbolizují Auston Matthews, William Nylander a Mitchell Marner. "Jejich dovednosti a tvoření hry jsou neuvěřitelné, jsem z nich nadšený," rozplýval se Plekanec.

O čtvrtém vítězství Tampy za sebou rozhodl v nájezdech střední útočník Brayden Point. U první branky Lightning asistoval obránce Andrej Šustr. Kanadský celek neuspěl po čtyřech zápasech.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Columbus - Washington 5:1 (4:1, 0:0, 0:0)

Branky: 6. Panarin, 8. Milano, 15. Letestu (Sedlák), 19. S. Jones, 58. Atkinson - 7. Ovečkin. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Panarin, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Montreal - Philadelphia 0:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branka: rozhodující sam. nájezd Couturier. Střely na branku: 28:33. Brankář Petr Mrázek (Philadelphia) odchytal celý zápas, z 28 střel neinkasoval, úspěšnost zákroků měl 100 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek (Philadelphia), 2. C. Lindgren (Montreal), 3. Couturier (Philadelphia).

Colorado - Vancouver 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 48. a 60. MacKinnon, 20. Rantanen - 59. D. Sedin. Střely na branku: 28:32. Diváci: 12.654. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Varlamov, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Tampa Bay - Toronto 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 2. Kunitz (Šustr), 24. Tyler Johnson, 36. Erne, rozhodující sam. nájezd Point - 9. J. van Riemsdyk, 10. Marner, 46. Bozak. Střely na branku: 42:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Gourde (Tampa Bay), 2. Marner (Toronto), 3. Erne (Tampa Bay).

Los Angeles - Vegas 3:2 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 53. Carter, 60. Kopitar, 64. D. Brown - 5. Haula, 41. R. Smith. Střely na branku: 43:39. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. D. Brown, 2. Quick (oba Los Angeles), 3. M.-A. Fleury (Vegas).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 63 43 3 17 227:170 89 2. Toronto 65 39 6 20 216:182 84 3. Boston 60 37 8 15 195:150 82 4. Florida 59 28 6 25 175:193 62 5. Detroit 62 26 10 26 165:183 62 6. Montreal 62 23 10 29 157:194 56 7. Ottawa 61 21 10 30 166:216 52 8. Buffalo 63 19 11 33 151:206 49

Metropolitní divize:

1. Philadelphia 63 34 10 19 189:178 78 2. Washington 63 35 7 21 195:189 77 3. Pittsburgh 63 36 4 23 206:187 76 4. New Jersey 62 32 8 22 185:188 72 5. Columbus 63 32 5 26 168:175 69 6. NY Islanders 63 29 7 27 207:225 65 7. Carolina 62 27 10 25 164:189 64 8. NY Rangers 63 27 6 30 177:201 60

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 61 38 9 14 196:155 85 2. Winnipeg 62 37 9 16 208:164 83 3. Minnesota 62 35 7 20 188:174 77 4. Dallas 62 35 4 23 184:164 74 5. St. Louis 63 34 4 25 173:164 72 6. Colorado 62 33 5 24 190:186 71 7. Chicago 63 27 8 28 178:179 62

Pacifická divize:

1. Vegas 62 41 5 16 217:169 87 2. San Jose 63 33 9 21 182:176 75 3. Anaheim 64 31 12 21 176:178 74 4. Los Angeles 63 34 5 24 180:157 73 5. Calgary 63 32 9 22 182:185 73 6. Edmonton 62 27 4 31 177:204 58 7. Vancouver 63 24 7 32 168:204 55 8. Arizona 62 18 10 34 148:205 46

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 63 82 (33+49) 2. Malkin (Pittsburgh) 59 76 (36+40) 3. McDavid (Edmonton) 62 74 (27+47) 4. Giroux (Philadelphia) 63 74 (22+52) 5. J. Gaudreau (Calgary) 63 73 (20+53) 6. Wheeler (Winnipeg) 62 72 (18+54) 7. Ovečkin (Washington) 63 71 (39+32) 8. Stamkos (Tampa Bay) 63 71 (24+47) 9. Kessel (Pittsburgh) 63 70 (26+44) 10. MacKinnon (Colorado) 54 69 (28+41) 11. Voráček (Philadelphia) 63 69 (13+56) 35. Pastrňák (Boston) 60 55 (22+33) 149. Hertl (San Jose) 60 33 (15+18) 165. O. Kaše (Anaheim) 48 31 (17+14) 184. Palát (Tampa Bay) 46 30 (8+22) 194. Krejčí (Boston) 42 29 (11+18)