Utkání NHL NY Islanders - Detroit. Brankář Detroit Red Wings Petr Mrázek inkasuje gól z hole Ryana Pulocka (není na snímku) z New York Islanders, zatímco před ním ve výskoku uvolňuje kotouči cestu Steve Bernier z New York Islanders. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Petr Mrázek zneškodnil v úterním utkání NHL 34 střel, dovedl Detroit k vítězství 6:3 na ledě New Yorku Islanders a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Český gólman si připsal výhru, kterou podpořil gólem i Martin Frk, poprvé od 5. listopadu. Ondřej Kaše vstřelil jediný gól Anaheimu, který podlehl New Yorku Rangers 1:4.

Mrázek čelil druhému nejproduktivnějšímu útoku soutěže a už v sedmé minutě ho překonal zblízka Anders Lee. Detroit ještě do konce první třetiny otočil góly Frka, který zužitkoval krásný křížný pas Jonathana Ericssona, a Gustava Nyquista. Český útočník, jenž v listopadu vynechal osm zápasů kvůli potížím s třísly, skóroval po měsíci a půl.

"Musel se vypořádat s nepříjemným zraněním. Ale je to hráč, který si nestěžuje na svou roli. Jde a udělá, co je potřeba. Dnes dal velmi důležitý gól," řekl Dylan Larkin o Frkovi, který po návratu po zranění zaznamenal dvě přihrávky v šesti zápasech a zkrátil se mu i čas strávený na ledě.

Islanders překlopili v prostřední části vedení na svou stranu v přesilovkách. Ryan Pulock našel střelou z levého kruhu mezeru mezi betony českého gólmana a z dorážky se poté prosadil Josh Bailey. Více gólů Mrázek, který v této sezoně dostává v brankovišti mnohem méně prostoru než Jimmy Howard, nepustil a Detroit ještě před druhou přestávkou vyrovnal. Nerozhodný stav platil až do 51. minuty, ale pak hosté třemi góly rozhodli.

"Měli jsme štěstí, že jsme vstupovali do třetí třetiny za stavu 3:3. Nehráli jsme dobře, ale Petr nás několikrát podržel výbornými zákroky," uvedl kapitán Henrik Zetterberg, který stejně jako Larkin nasbíral v utkání tři asistence. "Často jsme po prohraných utkáních nadávali na špatné odrazy, ale říkal jsem, že štěstí si musíte zasloužit. Ve třetí třetině jsme už hráli podle našich představ a přiklonilo se k nám," podotkl.

Kaše připravil Henrika Lundqvista v 55. minutě o čisté konto. Český útočník se trefil z pravého kruhu mezi betony zkušeného gólmana a snížil sedmou trefou v sezoně na 1:3. Švédský brankář zbývajících 39 střel v zápase chytil a stal se hlavní hvězdou utkání. Dalším strůjcem výhry Rangers byl Paul Carey, který vstřelil dvě branky.

Bodová série Davida Pastrňáka se zastavila na dvanácti zápasech. Český útočník vyšel naprázdno na ledě Buffala, nejslabšího týmu Východní konference, kde se ale radoval s Bostonem z výhry 3:0. Bodová šňůra Pastrňáka, který si během ní připsal pět gólů a devět asistencí, byla nejdelší, jakou v této sezoně NHL některý z hráčů zaznamenal. Jeho spoluhráč David Krejčí scházel týmu podruhé za sebou kvůli zranění v horní části těla.

Jakub Vrána, který v sezoně nasázel už deset branek, ukázal, že se nebojí ani bitek. Jakmile Antoine Roussel narazil na mantinel T. J. Oshieho, který nastoupil k prvnímu utkání po otřesu mozku, vyrazil český útočník soupeři domluvit.

Zkušenější Roussel, který má v tomto ročníku na kontě tři bitky, měl navrch, Vránu povalil na led a od rozhodčích vyfasoval čtyřminutový trest za hrubost. Vránovi rozhodčí udělili jen dvě minuty a po utkání měl český útočník i více důvodu k radosti, protože s Washingtonem uspěl v Dallasu 4:3 v prodloužení.

Po asistenci Tomáše Plekance zpečetil Phillip Danault gólem při power play výhru Montrealu 7:5 ve Vancouveru. Domácím nepomohl ani hattrick Thomase Vaneka. Toronto si doma otevřelo v utkání s Carolinou střelnici. Maple Leafs vedli už ve 14. minutě 4:1, další čtyři zásahy přidali ve třetí třetině a zvítězili 8:1. Mitch Marner a Tyler Bozak zaznamenali shodně gól a tři přihrávky.

Výsledky NHL:

Toronto - Carolina 8:1 (4:1, 0:0, 4:0)

Branky: 3. Komarov, 6. Marner, 11. J. van Riemsdyk, 14. Bozak, 50. Marleau, 50. Kapanen, 55. W. Nylander, 59. C. Carrick - 10. Skinner. Střely na branku: 36:33. Diváci: 19.288. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Bozak, 3. Andersen (všichni Toronto).

NY Islanders - Detroit 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Branky: 7. A. Lee, 23. Pulock, 33. Josh Bailey - 10. Frk, 17. Nyquist, 36. Mantha, 51. Daley, 55. M. Green, 60. Glendening. Střely na branku: 37:21. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, inkasoval tři branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 91,89 procenta. Diváci: 10.511. Hvězdy zápasu: 1. Zetterberg (Detroit), 2. Tavares (NY Islanders), 3. Mrázek (Detroit).

NY Rangers - Anaheim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 20. a 33. P. Carey, 21. K. Hayes, 57. Grabner - 55. O. Kaše. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. H. Lundqvist, 2. P. Carey, 3. Desharnais (všichni NY Rangers).

Ottawa - Minnesota 4:6 (1:1, 2:2, 1:3)

Branky: 3. a 21. E. Karlsson, 26. Pageau, 59. Brassard - 12. a 57. E. Staal, 31. Stewart, 40. M. Koivu, 42. Prosser, 45. J. Brodin. Střely na branku: 32:40. Diváci: 13.804. Hvězdy zápasu: 1. Prosser, 2. E. Staal, 3. Suter (všichni Minnesota).

Buffalo - Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 31. DeBrusk, 59. Schaller, 60. Backes. Střely na branku: 36:33. Diváci: 17.811. Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. DeBrusk, 3. Marchand (všichni Boston).

Nashville - Winnipeg 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)

Branky: 20. Järnkrok, 20. Fiala, 28. P.K. Subban, 41. Y. Weber - 29. a 36. Ehlers, 9. Lowry, 27. Laine, 59. Tanev, 60. Wheeler. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.432. Hvězdy zápasu: 1. Tanev (Winnipeg), 2. Järnkrok, 3. Fiala (oba Nashville).

Dallas - Washington 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 16. Jamie Benn, 32. G. Smith, 56. A. Radulov - 11. a 62. Burakovsky, 34. Orlov, 57. Connolly. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.112. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky (Washington), 2. A. Radulov (Dallas), 3. Orlov (Washington).

Arizona - Florida 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky: 16. Fischer, 39. Stepan - 40. Bjugstad, 44. Malgin, 46. Matheson. Střely na branku: 41:26. Diváci: 10.203. Hvězdy zápasu: 1. Matheson (Florida), 2. Stepan (Arizona), 3. Reimer (Florida).

Vancouver - Montreal 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Branky: 12., 34. a 59. Vanek, 38. D. Sedin, 54. Boeser - 28. a 38. Deslauriers, 17. Carr, 40. Petry, 42. Byron, 58. Galchenyuk, 60. Danault (Plekanec). Střely na branku: 39:32. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Vanek (Vancouver), 2. Deslauriers, 3. Petry (oba Montreal).

Vegas - Tampa Bay 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Branky: 31. Neal, 39. Marchessault, 45. Haula, 60. Theodore - 8. Stamkos, 20. Namestnikov, 57. Hedman. Střely na branku: 36:38. Diváci: 17.813. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Haula, 3. Perron (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 33 24 2 7 126:84 50 2. Toronto 35 21 1 13 117:98 43 3. Boston 32 17 5 10 96:87 39 4. Montreal 34 15 4 15 94:108 34 5. Detroit 33 13 7 13 92:106 33 6. Florida 34 13 5 16 98:117 31 7. Ottawa 32 11 7 14 89:109 29 8. Buffalo 34 8 7 19 72:114 23

Metropolitní divize:

1. Washington 35 22 1 12 112:101 45 2. New Jersey 33 19 5 9 105:99 43 3. NY Rangers 34 19 3 12 112:97 41 4. Columbus 34 20 1 13 97:93 41 5. NY Islanders 34 18 3 13 121:120 39 6. Pittsburgh 35 17 3 15 101:112 37 7. Philadelphia 33 14 7 12 92:94 35 8. Carolina 33 14 7 12 91:106 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 33 21 4 8 112:91 46 2. St. Louis 35 22 2 11 107:88 46 3. Winnipeg 35 20 5 10 118:98 45 4. Chicago 33 17 5 11 102:86 39 5. Minnesota 34 18 3 13 100:99 39 6. Dallas 35 18 3 14 102:103 39 7. Colorado 33 16 2 15 105:109 34

Pacifická divize:

1. Vegas 33 22 2 9 116:100 46 2. Los Angeles 35 21 4 10 107:82 46 3. San Jose 32 17 4 11 88:80 38 4. Calgary 34 17 3 14 97:102 37 5. Anaheim 35 14 8 13 92:104 36 6. Vancouver 35 15 4 16 93:113 34 7. Edmonton 34 15 2 17 101:110 32 8. Arizona 36 7 5 24 80:125 19