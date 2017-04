New York - Brankář Petr Mrázek si v pondělním utkání NHL připsal 41 zákroků a dovedl hokejisty Detroitu k výhře 5:4 po samostatných nájezdech nad Ottawou. Český gólman v penaltovém rozstřelu zneškodnil všech sedm nájezdů Senators, o výhře Red Wings rozhodl v sedmé sérii dvacetiletý debutant Jevgenij Svechnikov.

Mrázek předtím válel i v prodloužení, kdy pochytal sedm střel, z toho tři samostatné úniky. Jeho protějšek Craig Anderson čelil na druhé straně pěti pokusům. "Bylo to nejúžasnější prodloužení, jaké jsem kdy hrál," řekl hostující útočník Kyle Turris, jenž v zápase vstřelil gól a na dva přihrál.

Ottawa prohrála popáté v řadě, v tabulce Východní konference se ale bodově dotáhla na Boston. Oba celky mají čtyřbodový náskok na devátou Tampu, Bruins však odehráli o jedno utkání víc.

"Pořád jsme na výborné pozici. Jen musíme dál hrát jako dnes. A výhry přijdou," řekl kapitán Senators Erik Karlsson, jehož tým dokázal ve třetí třetině smazat nepříznivé skóre 2:4. "V tu chvíli to vypadalo, že je konec. Mohli jsme tím ztratit celou sezonu. Ale zabojovali jsme a dokázali se vrátit do hry," uvedl trenér Guy Boucher.

Jediný úspěšný exekutor v samostatných nájezdech Svečnikov při své premiéře v NHL strávil na ledě 13 minut a jednou vypálil na branku, než v rozstřelu překonal Andersona povedenou kličkou do bekhendu. "Najednou na mě kouč ukázal a řekl: 'Jdi ty'. Spoluhráči mi říkali, ať prostě udělám, co umím. Tak jsem zkusil zakončení, jakým jsem dal už několik gólů na farmě. Celé je to neuvěřitelné," radoval se ruský mladík a člen stříbrného týmu z loňského MS hráčů do 20 let.

O bod před Ottawu a Boston poskočilo Toronto díky vítězství 4:2 v Buffalu. Maple Leafs o něm rozhodli třemi góly v rozmezí 43 sekund, díky nimž už v 6. minutě vedli 3:0.

První příčku v Atlantické divizi a výhodu domácího prostředí pro play off si definitivně zajistili hokejisté Montrealu, kteří vyhráli 4:1 na ledě Floridy a prodloužili vítěznou sérii na pět zápasů. Naopak Panteři popáté v řadě prohráli.

Statistika NHL:

Buffalo - Toronto 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Branky: 22. O'Reilly, 60. Eichel - 5. Komarov, 6. Matthews, 6. Van Riemsdyk, 46. Kadri. Střely na branku: 22:45. Diváci: 18.829. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Van Riemsdyk, 3. Komarov (všichni Toronto).

Florida - Montreal 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky: 29. Marchessault - 42. a 57. Lehkonen, 14. Shaw, 59. Radulov. Střely na branku: 32:31. Diváci: 15.222. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen (Montreal), 2. Marchessault (Florida), 3. Lindgren (Montreal).

Detroit - Ottawa 5:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 2:3 - 0:0)

Branky: 21. Nielsen, 27. Larkin, 46. Tatar, 49. Nyquist, rozhodující sam. nájezd J. Svečnikov - 22. Burrows, 41. Karlsson, 49. Turris, 53. Claesson. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 45 střel inkasoval 4 góly a úspěšnost zákroků měl 91,1 procenta. Střely na branku: 33:45. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist (Detroit), 2. Karlsson (Ottawa), 3. Jensen (Detroit).