New York - Hokejisté Philadelphie porazili nejlepší tým Východní konference NHL Boston 4:3 v prodloužení a výrazně se přiblížili postupu do play off. Petr Mrázek měl v brance Flyers 36 zákroků a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, na dva góly včetně vítězné trefy Claudea Girouxe přihrál Jakub Voráček. Na straně poražených skóroval David Pastrňák.

Philadelphia se dnešním vítězstvím bodově dotáhla na třetí tým tabulky Metropolitní divize Columbus. Před Floridou, jež je na prvním nepostupovém místě do play off, mají Flyers náskok osmi bodů. Panthers zbývá sehrát pět zápasů, Letcům tři.

Domácí Philadelpia proti Bostonu vedla 2:0 a 3:1. Flyers držel Mrázek, jenž v první třetině skvělým zákrokem lapačkou vychytal ve vyložené šanci krajana Pastrňáka. Voráček se asistencí podílel na třetí brance Nolana Patricka, jenž poslal Flyers ve 46. minutě do vedení 3:1.

O půldruhé minuty později ale v přesilovce snížil Pastrňák. Český útočník tečovanou ranou z ostrého úhlu překonal Mrázka a vstřelil 33. gól v sezoně. Boston si vynutil prodloužení v power play, čtyři sekundy před třetí sirénou vyrovnal po závaru Patrice Bergeron.

Druhý bod přesto získala Philadelphia. Voráček vyslal v 64. minutě do sóla kapitána Girouxe, jenž chladnokrevně střelou pod horní tyč rozhodl. Voráček si díky dvěma dnešním asistencím vytvořil nové maximum v NHL, v sezoně má na kontě 82 bodů (19+63). Jeho rekord bylo 81 bodů z ročníku 2014/15.

NHL:

Philadelphia - Boston 4:3 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 10. a 64. Giroux (na druhou Voráček), 21. Konecny, 46. Patrick (Voráček) - 35. Acciari, 47. Pastrňák, 60. Bergeron. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval tři góly z 39 střel, úspěšnost zásahů měl 92,3 procenta. Střely na branku: 24:39. Diváci: 19.904. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Provorov, 3. Mrázek (všichni Philadelpia).