Paříž - Zvláštní zápas s vítěznou radostí na závěr prožil proti Finsku gólman hokejové reprezentace Petr Mrázek. Ve třetí minutě lovil podruhé kotouč ze sítě, ve 14. minutě už vedli Seveřané 3:0. Trenéři ho přesto nechali dál v bráně, odkud sledoval dobývání finské tvrze a přitom sám byl v akci jen výjimečně. Nakonec byl hrdinou, když se blýskl v prodloužení a pak nepustil ani jeden nájezd.

"Začalo to dvě střely - dva góly, což samozřejmě není nic příjemného pro mě jako gólmana, ale ani pro kluky. Myslím, že od Finů to byly tři náhodné góly; jednou se to tam odrazilo od Michala Kempného, pak zase od Kuby Krejčíka. Po první třetině 0:3, to vážně nebylo nic příjemného," řekl Mrázek novinářům.

Výběr kouče Josefa Jandače ale předvedl zázračné zmrtvýchvstání. "Věděli jsme, že Finové do toho půjdou naplno, když včera prohráli s Francií. Nepovedl se nám začátek, který jsme si říkali, že musíme chytit, ale naštěstí ten zápas nakonec dopadl, jak dopadl," pochvaloval si gólman Detroitu. "Každé vítězství se počítá a my věděli, že se hraje s ohledem na tabulku o hodně, takže jsme rádi i za ty dva body," dodal Mrázek.

Sám se přes nepříznivý vývoj snažil zůstat nad věcí. "Cítil jsme se pořád dobře. Snažil jsem se soustředit sám na sebe a věděl jsem, že pokud budou mít kluci síly a budeme se tlačit do brány, tak ty góly dáme," prohlásil Mrázek.

Pětadvacetiletý ostravský rodák věří, že tým ukázal obratem svůj charakter. A může mu to pomoci do zbytku turnaje, v němž to hlavní teprve přijde. "Určitě nám to pomůže do dalších bojů, protože prohrávat 0:3 třináct minut před koncem není nic příjemného, ale musí nás to jenom stmelit a už se musíme dívat dál," zdůraznil Mrázek.

Klíčem k obratu byla nakonec mnohem častější střelba, když český tým vyhrál třetí třetinu na střely mezi tyče drtivě 17:2, a také důraz v prostoru kolem branky. "Hráli jsme naplno už ve druhé třetině, ale neměli jsme tam moc střel. Řekli jsme si pak, že musíme jít víc do brány, jestli s tím chceme ještě něco udělat. Tlačit se tam a střílet na Korpisala s tím, že se to od něho bude odrážet," připomněl Mrázek.

V prodloužení vychytal Sebastiana Aha, pak nepustil ani jeden ze tří pokusů Finů při samostatných nájezdech a mohl slavit. "V prodloužení to tam Davidu Pastrňákovi přeskočilo, led nebyl v ideálním stavu. Aho jel pomalu, tak jsem si říkal, že půjde do kličky, v nájezdech jsem zase věřil, že vystřelí," popsal Mrázek.