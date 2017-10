New York - Hokejový brankář Petr Mrázek odchytal za Detroit v generálce před startem NHL úvodních 30 minut zápasu v Torontu a podílel se 20 úspěšnými zákroky na výhře 3:2 po samostatných nájezdech. V sobotních deseti přípravných duelech se představilo 14 českých hokejistů a nikdo z nich se bodově neprosadil.

Pětadvacetiletý Mrázek za první polovinu utkání inkasoval jednou, když jej v deváté minutě překonal tečí Erik Fehr. V Ricoh Coliseum, kde hraje zápasy farmářský tým Maple Leafs Toronto Marlies, jej ve 30. minutě za stavu nahradil 0:1 Jared Coreau, který také obdržel jeden gól a připsal si 15 zásahů.

Za Toronto nastoupil v posledním přípravném utkání poprvé obránce Roman Polák, který je v kempu na zkoušce a uchází se o nový kontrakt. Jednatřicetiletý bývalý hráč St. Louis a San Jose, jemuž skončila v červnu s Maple Leafs roční smlouva na 2,25 milionu dolarů, byl ještě v průběhu přípravy limitován po zranění.

V polovině dubna si v druhém utkání prvního kola play off proti Washingtonu zlomil pravou nohu a podrobil se operaci. "Byl jsem rád, že jsem si mohl zahrát s klukama zápas. Všechno je už v pořádku," řekl Polák po utkání deníku Toronto Star. Doplnil, že zatím nemá od vedení žádné náznaky, co s ním bude. "Je volný hráč a mohou po něm sáhnout všechny týmy. Uvidíme, co se stane," prohlásil trenér Toronta Mike Babcock.

Montreal si po šesti prohrách při skóre 9:25 poprvé spravil chuť v pátek proti Floridě (3:1) a v sobotu rozdrtil Ottawu 9:2. Na ledě si vychutnali povedenou generálku také útočníci Tomáš Plekanec a Aleš Hemský.

Columbus s forvardem Lukášem Sedlákem v sestavě vyhrál na ledě vítěze Stanleyova poháru z posledních dvou let Pittsburghu 3:0. Chicago s obránci Michalem Kempným a Janem Ruttou zdolalo 1:0 Boston, který nastoupil bez hvězd, ale nechyběl dvacetiletý zadák Jakub Zbořil.

Útočník Ondřej Palát byl u vítězství Tampy Bay v Nashvillu 3:2 v prodloužení a Michael Frolík u výhry Calgary nad Winnipegem 3:2 po samostatných nájezdech.

Útočníci Martin Hanzal a Radek Faksa nastoupili za Dallas při porážce na ledě Minnesoty 1:5. Tomáš Hertl musel v barvách San Jose strávit domácí prohru s Arizonou 0:4 a Anaheim s Ondřejem Kašem podlehl v Los Angeles 0:1 v prodloužení.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Pittsburgh - Columbus 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 17. Calvert, 18. O. Bjorkstrand, 51. Panarin.

Toronto - Detroit 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 9. Fehr, 59. Dermott - 58. a rozhodující sam. nájezd Lorito, 40. M. Rasmussen. Brankář Petr Mrázek (Detroit) odchytal 30 minut, inkasoval jednou z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 95,24 procenta.

Montreal - Ottawa 9:2 (3:1, 1:0, 5:1)

Branky: 12. a 43. Gallagher, 48. a 51. De la Rose, 20. Galchenyuk, 20. A. Shaw, 22. S. Weber, 43. Pacioretty, 54. Mete - 1. Turris, 46. Mark Stone.

Minnesota - Dallas 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky: 41. a 55. E. Staal, 22. M. Koivu, 28. Ch. Coyle, 59. M. Foligno - 48. B. Ritchie.

Nashville - Tampa Bay 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 11. Salomäki z trestného střílení, 57. Colton Sissons - 6. a 34. Killorn, 62. Kučerov.

Chicago - Boston 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 52. Sharp.

Calgary - Winnipeg 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 20. Versteeg, 46. Backlund, rozhodující sam. nájezd Monahan - 28. a 53. Laine.

San Jose - Arizona 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 17. a 27. Stepan, 43. a 59. Perlini.

Vancouver - Edmonton 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky: 13. Virtanen, 29. Markus Granlund, 33. L. Eriksson - 20. a 28. Draisaitl.

Los Angeles - Anaheim 1:0 v prodl.

Branka: 63. Muzzin.