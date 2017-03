New York - Hokejový brankář Petr Mrázek si v NHL připsal čtvrtou prohru v řadě, když inkasoval čtyřikrát z 31 střel a s Detroitem podlehl New Yorku Rangers 1:4. Z českých hráčů bodoval v pěti zápasech nedělního programu soutěže pouze Aleš Hemský. Pardubický rodák asistoval u jediného gólu Dallasu, který prohrál na ledě San Jose 1:5.

Mrázek nenesl na gólech žádnou vinu. Rangers otevřeli skóre při vlastním oslabení z brejku tří na jednoho, které zakončil do odkryté klece Ryan McDonagh. Stejný hráč poté, kdy Frans Nielsen vyrovnal, překonal českého brankáře z dorážky podruhé. A vzápětí po hezké kombinaci zvýšil Kevin Hayes. Gólovou tečku učinil v přesilové hře Derek Stepan, na jehož střelu z první se nestačil Mrázek přesunout.

Detroit byl podle trenéra Jeffa Blashilla hostům vyrovnaným soupeřem, ale v klíčových situacích podržel soupeře gólman Antti Raanta, který nahradil zraněného Henrika Lundqvista. A poté opět domácí doplatili na zbytečné ztráty puku a chyby v obraně. "Potrestali nás za ně v závěru druhé třetiny dvěma rychlými góly na 3:1. To byl rozhodující moment. Nakoplo je to a ve třetí třetině už nás k ničemu vážnému nepustili," řekl kapitán Detroitu Henrik Zetterberg.

Red Wings se propadli po posledních výsledcích na předposlední místo ve Východní konferenci a na play off, ve kterém nechyběli od roku 1990, už ztrácejí 13 bodů. Minulou sezonu Detroit proklouzl do vyřazovací části z posledního postupového místa s 93 body. Aby vyrovnal loňský bodový zisk, musel by vyhrát ve všech zbývajících patnácti utkáních základní části.

Po přihrávce Hemského vyrovnal na 1:1 premiérovým gólem v NHL Remi Elie, jenže v dalším průběhu už skórovali pouze hráči San Jose. Na přelomu první a druhé třetiny se prosadili Joel Ward a Joe Pavelski, který přidal později v oslabení ještě i čtvrtou trefu. Definitivní podobu stanovil v úvodu poslední části Chris Tierney.

Brankář Dallasu Kari Lehtonen byl podruhé za sebou střídán a celkově se opět potvrdilo, že důvodem, proč Stars nenaplňují předsezonní prognózy, je špatná hra v obraně. Původně jeden z favoritů soutěže inkasoval s Coloradem nejvíce branek (221) a na play off mu schází už 11 bodů. "Je to frustrující. Těžko se to vysvětluje. Když hrajeme takhle a dostáváme tolik gólů, těžko se můžeme dostat daleko," uvedl kapitán týmu Jamie Benn.

V souboji dvou nejlepších týmů Západní konference porazilo Chicago doma vedoucí Minnesotu 4:2 a přiblížilo se jí na rozdíl jednoho bodu. Blackhawks už v páté minutě vedli 2:0 a vyhnali na střídačku brankáře Devana Dubnyka. Na druhé straně se zaskvěl Corey Crawford, který zneškodnil 42 střel. Hosté, kteří nastoupili bez nemocného Martina Hanzala, sice dvakrát vstřelili kontaktní gól, ale naději na bodový zisk jim definitivně sebral v závěru Marián Hossa.

Lídr soutěže Washington podlehl domácímu Anaheimu 2:5 a prohrál počtvrté za sebou. "Ani si nepamatuji, kdy jsme měli takhle dlouhou sérii proher. To taky o něčem svědčí," řekl Alexandr Ovečkin, který neskóroval už v desátém utkání v řadě, což je jeho nejdelší série bez vstřelené branky. Za domácí se dvakrát trefil Corey Perry a kouč Randy Carlyle si připsal 400. výhru v roli trenéra.

Hokejisté Edmontonu vedli nad Montrealem od úvodu druhé třetiny trefou Milana Lucice, hosté ale v závěrečných šesti minutách otočili skóre na konečných 4:1. Po dvou gólech vstřelili Paul Byron a Max Pacioretty. "Už předtím jsme měli šance na vyrovnání. Ale byli jsme trpěliví, drželi se své hry, a jakmile jsme dali první gól, vlilo nám to energii. Bylo nás pak plné hřiště," komentoval drtivý finiš Pacioretty.

Výsledky NHL:

Chicago - Minnesota 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 1. P. Kane, 5. Panarin, 26. T. Van Riemsdyk, 54. Hossa - 11. E. Staal, 41. Mikael Granlund. Střely na branku: 22:44. Diváci: 22.147. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. P. Kane, 3. Keith (všichni Chicago).

Detroit - NY Rangers 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 26. Nielsen - 20. a 37. McDonagh, 38. Hayes, 57. Stepan. Střely na branku: 24:31. Petr Mrázek odchytal za Detroit celé utkání, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. McDonagh, 2. Hayes (oba Rangers), 3. Nyquist (Detroit).

Edmonton - Montreal 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Branky: 25. Lucic - 54. a 59. Byron, 55. a 60. Pacioretty. Střely na branku: 25:41. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Gallagher (oba Montreal), 3. Talbot (Edmonton).

Anaheim - Washington 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Branky: 25. a 30. Perry, 30. Rakell, 45. Getzlaf, 53. Kesler - 33. Carlson, 45. Johansson. Střely na branku: 32:27. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Perry, 2. Getzlaf, 3. Kesler (všichni Anaheim).

San Jose - Dallas 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky: 18. a 33. Pavelski, 4. Marleau, 23. Ward, 44. Tierney - 13. Elie (Hemský). Střely na branku: 26:30. Diváci: 17.442. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Dell, 3. Martin (všichni San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 69 39 8 22 189:172 86 2. Ottawa 67 39 6 22 182:173 84 3. Boston 68 36 6 26 190:176 78 4. Toronto 67 31 14 22 204:199 76 5. Tampa Bay 67 32 9 26 186:184 73 6. Florida 67 29 11 27 168:193 69 7. Buffalo 69 28 12 29 177:203 68 8. Detroit 67 26 11 30 166:202 63

Metropolitní divize:

1. Washington 68 44 7 17 218:152 95 2. Pittsburgh 67 43 8 16 236:186 94 3. Columbus 67 43 6 18 214:157 92 4. NY Rangers 69 44 2 23 223:180 90 5. NY Islanders 67 32 11 24 199:201 75 6. Philadelphia 67 31 8 28 173:199 70 7. Carolina 65 27 11 27 162:189 65 8. New Jersey 68 25 12 31 153:197 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 67 43 6 18 223:163 92 2. Chicago 68 43 5 20 204:171 91 3. Nashville 68 33 11 24 200:192 77 4. St. Louis 67 35 5 27 186:189 75 5. Winnipeg 69 30 6 33 204:219 66 6. Dallas 68 27 10 31 189:221 64 7. Colorado 67 19 3 45 131:221 41

Pacifická divize:

1. San Jose 68 41 7 20 190:158 89 2. Anaheim 69 36 10 23 181:174 82 3. Calgary 68 38 4 26 187:182 80 4. Edmonton 68 35 9 24 191:181 79 5. Los Angeles 67 33 6 28 168:168 72 6. Vancouver 68 28 9 31 156:195 65 7. Arizona 67 24 8 35 164:217 56

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 68 75 (23+52) 2. P. Kane (Chicago) 68 73 (30+43) 3. Crosby (Pittsburgh) 61 72 (34+38) 4. Malkin (Pittsburgh) 60 71 (32+39) 5. Marchand (Boston) 68 70 (32+38) 6. Burns (San Jose) 68 70 (27+43) 7. Scheifele (Winnipeg) 66 68 (28+40) 8. Bäckström (Washington) 68 68 (21+47) 9. Kučerov (Tampa Bay) 60 67 (31+36) 10. Seguin (Dallas) 68 67 (23+44) 21. Pastrňák (Boston) 61 58 (28+30) 32. Voráček (Philadelphia) 67 54 (17+37) 45. Vrbata (Arizona) 67 49 (16+33) 66. Krejčí (Boston) 68 46 (18+28) 105. Frolík (Calgary) 68 41 (15+26) 134. Jágr (Florida) 67 37 (14+23)