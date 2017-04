Praha - Šanci prodloužit si sezonu, která byla pro hokejisty Detroitu nezvykle krátká, má gólman Petr Mrázek. Rudým křídlům unikla po 25 sezonách účast v play off NHL, českému brankáři tak nic nebrání ve startu na světovém šampionátu. Pětadvacetiletý ostravský rodák vyhlíží případný souboj s Američany, jejichž dres oblékne jeho konkurent z klubu Jimmy Howard.

"Moc jsem se těšil. Ke konci sezony už jsme věděli, že neuděláme play off, takže už jsem trochu počítal, kdy asi bych mohl přiletět a připojit se ke klukům," řekl dnes Mrázek novinářům.

Únavu po sezoně nepociťuje, naopak se moc těšil na led, na němž deset dnů nebyl. Do utkání by měl zasáhnout příští týden na Českých hrách v Českých Budějovicích. "Nemohl jsem se dočkat tréninku. Stejně tak se těším i na zápasy a celou tu výzvu. Jsem rád, že si můžu nejdříve s klukama pořádně zatrénovat. Teprve včera jsem přiletěl, tak jsem i rád, že si trochu odpočinu," pochvaloval si Mrázek.

Místo víkendových zápasů Euro Hockey Challenge v Německu vyrazí za rodinou do Ostravy. "Ale v neděli už budu zase na ledě, abych se do toho co nejlépe dostal a předvedl co nejlepší výkon," uvedl Mrázek, jenž se chce hlavně co nejrychleji adaptovat na široké kluziště. "Musím se na to zaměřit. Dnes jsem kvůli tomu chytal puky více ze strany než ze středu."

Věří, že si v konkurenci Pavla Francouze a Dominika Furcha vyslouží roli týmové jedničky. "Je to o tom, kdo bude předvádět nejlepší výkony," řekl. Účastník Světového poháru v Torontu by tak mohl navázat na dosud jediné představení na seniorském MS z roku 2012. "Ta vzpomínka je super. A hlavně zkušenosti z toho byly cenné. Další sezonu jsem šel už z juniorky do dospělého hokeje, takže super zážitek i zkušenost," připomněl Mrázek.

Případný úspěch by byl náplastí na sezonu v NHL. "Důležité bude postoupit do čtvrtfinále, pak aby se vyhrálo a šlo se hrát o medaile. S Detroitem jsme neudělali play off, což byl základ, kterého jsme chtěli dosáhnout. I proto, že pak vše začíná znovu. Takže zklamání, že jsme se tam nedostali, ale každý viděl, jaká ta sezona byla. Trápili jsme se od začátku a na play off jsme tentokrát neměli," připustil Mrázek.

Tradiční klub přitom nechyběl ve vyřazovacích bojích od roku 1990. "Jednou to muselo přijít. Je možná dobře, že to přišlo teď. Jinak bychom taky mohli postoupit do play off a pak hned v 1. kole vypadnout, jak tomu bylo v posledních třech letech. Takhle se třeba něco stane, přebuduje se trošku tým a ambice budou větší," přemítal Mrázek.

Možnou účast na MS probírali v šatně Red Wings. "Trochu jsme se o tom bavili. Kromě Jimmyho Howarda jedou i Dylan Larkin, Danny DeKeyser, možná Abdelkader. Takže by bylo fajn zahrát si proti Americe a porazit je, nejlépe třeba v utkání o medaile. Kdyby to tak bylo, hodně bych se na ten souboj těšil," uvedl Mrázek.

Se spoluhráči prožil na konci základní části dojemnou a navíc i vítěznou rozlučku s Arenou Joea Louise, domovem týmu od konce roku 1979. "Bylo to hodně emotivní, velká show. Po utkání byl hodinový ceremoniál a už během toho zápasu byli fanoušci úžasní. Říkali jsme si s klukama, že být to takhle celou sezonu, tak jsme možná doma zůstali neporažení. Atmosféra byla fakt úžasná," popsal Mrázek.

V nové Little Caesars Areně už se byl párkrát podívat. "A musím říct, že je krásná. I zázemí pro fanoušky a nás hráče bude jedno z nejlepších v NHL," řekl natěšeně Mrázek.