New York - Hokejový brankář Petr Mrázek přispěl v sobotním utkání NHL 34 zákroky k výhře Detroitu 3:2 po samostatných nájezdech nad Washingtonem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal Pavel Zacha. Český útočník vstřelil vítězný gól New Jersey, které porazilo doma New York Islanders 3:2. Martin Hanzal dal po asistenci Radima Vrbaty jedinou branku Arizony, která podlehla San Jose 1:4.

Detroit promarnil v souboji s lídrem soutěže dvoubrankový náskok, přičemž Washington vyrovnal na 2:2 až v 56. minutě. V rozstřelu, který rozhodl v páté sérii Henrik Zetterberg, chytil Mrázek čtyři z pěti nájezdů. V posledním případě si český gólman poradil s pokusem Alexandra Ovečkina, jehož střelu vyškrábl lapačkou.

Zacha zvyšoval vedení New Jersey ve 47. minutě na 3:0, když v přesilové hře zapadla jeho střela z levého kruhu i s tečí bráního Dennise Seidenberga pod horní tyč. Islanders se ale nevzdali a zúročili střeleckou aktivitu 42:21 ke snížení na rozdíl jediné branky. V závěru jim v cestě za vyrovnáním stála levá tyč po rána Nicka Leddyho.

Hanzal se prosadil typickým způsobem, když na hranici brankoviště nejdříve clonil gólmanovi při střele od modré čáry a poté odražený kotouč doklepl do sítě. Český útočník tím snížil na 1:3, ale další drama se nekonalo a výhru San Jose pojistil v závěru svým druhým gólem v utkání Brent Burns.

NHL:

Buffalo - St. Louis 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 10. Baptiste, 32. E. Kane, 40. O'Reilly - 2. Tarasenko, 56. Upshall. Střely na branku: 28:39. Diváci: 19.070. Hvězdy utkání: 1. E. Kane, 2. Baptiste, 3. O'Reilly (všichni Buffalo).

Montreal - Winnipeg 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Markov - 25. Armia, 42. Perreault, 59. Laine. Střely na branku: 20:33. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Perreault, 2. Byfuglien (oba Winnipeg), 3. Price (Montreal).

Detroit - Washington 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. Nielsen, 24. Tatar, rozhodující sam. nájezd Zetterberg - 39. Sanford, 56. Winnik. Střely na branku: 23:36. Petr Mrázek odchytal celé utkání, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,44 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Zetterberg (Detroit), 2. Holtby (Washington), 3. Mrázek (Detroit).

Toronto - Ottawa 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)

Branky: 35. Rielly, 38. Kadri, 43. Nylander - 47. a 60. Brassard, 18. Wideman, 18. Dzingel, 46. Hoffman, 59. Stone. Střely na branku: 37:42. Diváci: 19.527. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Brassard (oba Ottawa), 3. Nylander (Toronto).

New Jersey - NY Islanders 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 8. Smith-Pelly, 29. Zajac, 47. Zacha - 49. Ladd, 54. Beauvillier. Střely na branku: 21:42. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Zacha, 3. Smith-Pelly (všichni New Jersey).

Chicago - Edmonton 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 56. Pánik - 26. Benning, 50. Lucic, 60. McDavid. Střely na branku: 39:22. Diváci: 22.075. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Toews (Chicago), 3. Lucic (Edmonton).

Dallas - Tampa Bay 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 13., 19. a 45. Roussel, 64. Jamie Benn - 4. a 30. Hedman (na druhou Palát), 12. Johnson. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.210. Hvězdy zápasu: 1. Roussel (Dallas), 2. Hedman (Tampa Bay), 3. Seguin (Dallas).

Minnesota - Nashville 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Branky: 37. a 57. Zucker, 3. Granlund, 41. Koivu, 59. E. Staal - 49. Wilson, 51. Subban. Střely na branku: 33:39. Diváci: 19.292. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. Koivu, 3. Dubnyk (všichni Minnesota).

Arizona - San Jose 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 41. Hanzal (Vrbata) - 10. a 57. Burns, 15. Karlsson, 23. Haley. Střely na branku: 37:33. Diváci: 17.446. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Karlsson (oba San Jose), 3. Hanzal (Arizona).

Vancouver - Calgary 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 13. Edler, 61. Tanev - 60. Giordano (Frolík). Střely na branku: 19:36. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Miller, 2. Edler, 3. Tanev (všichni Vancouver).

Los Angeles - Florida 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky: 26. King, 32. Pearson - 16. Huberdeau, 22. Jokinen, 41. Barkov (Jágr). Střely na branku: 35:25. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Barkov (Florida), 2. Pearson (Los Angeles), 3. Trocheck (Florida).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 59 31 8 20 166:153 70 2. Ottawa 56 31 6 19 154:149 68 3. Florida 57 27 10 20 147:161 64 4. Boston 58 29 6 23 157:155 64 5. Toronto 57 26 11 20 177:173 63 6. Buffalo 59 26 10 23 146:163 62 7. Tampa Bay 57 25 8 24 157:164 58 8. Detroit 58 23 10 25 144:173 56

Metropolitní divize:

1. Washington 57 39 7 11 194:124 85 2. Pittsburgh 57 36 8 13 202:160 80 3. Columbus 57 37 5 15 184:139 79 4. NY Rangers 57 37 1 19 194:151 75 5. NY Islanders 57 26 10 21 168:170 62 6. Philadelphia 58 27 7 24 151:177 61 7. New Jersey 58 25 10 23 134:164 60 8. Carolina 54 24 8 22 141:158 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 58 39 6 13 195:133 84 2. Chicago 58 35 5 18 167:150 75 3. St. Louis 59 31 5 23 169:171 67 4. Nashville 57 27 8 22 160:156 62 5. Winnipeg 61 27 5 29 177:192 59 6. Dallas 60 23 10 27 165:193 56 7. Colorado 56 16 2 38 111:187 34

Pacifická divize:

1. San Jose 59 35 6 18 165:142 76 2. Edmonton 59 32 8 19 171:152 72 3. Anaheim 59 30 10 19 153:151 70 4. Calgary 59 29 4 26 153:167 62 5. Los Angeles 57 28 4 25 143:144 60 6. Vancouver 59 26 6 27 140:169 58 7. Arizona 57 20 7 30 137:181 47