New York - Už 16 úmrtí z posledních dní v celých Spojených státech je spojováno s mimořádně chladným počasím, které svírá velkou část země od vánočních svátků. Od Floridy navíc směřuje na sever podél východního pobřeží výrazná tlaková níže, která má do New Yorku či Bostonu přinést husté sněžení a silný vítr.

Po úmrtích desítky lidí na středozápadě se objevily zprávy o dalších obětech zimy ve státech Texas, Mississippi a Michigan. Na předměstí Detroitu umrzla šestadevadesátiletá žena, v Plantersville v Mississippi pak na následky mrazu zemřela pětačtyřicetiletá žena, kterou nalezli v bezvědomí na verandě. V Texasu zřejmě kvůli mrazivému počasí pak zahynuli dva bezdomovci.

Kanadský server CBC News uvedl, že do Spojených států proudí arktický vzduch, který běžně cirkuluje v obrovském systému proudění kolem severního pólu. "A když oslabí, je to jako kdyby praskla přehrada," poznamenal meteorolog ze společnosti Atmospheric Environmental Research Judah Cohen. Současná situace ale není významná ani tak zaznamenanými teplotami, jako spíš tím, jak dlouho se v USA drží. V New Yorku se od Vánoc rtuť teploměru nedostala nad bod mrazu.

K tomu dnes přibyla zimní bouře, která přinesla mrznoucí déšť, déšť se sněhem a sněžení na Floridu či do Georgie. Ve floridském Tallahassee údajně sněžilo poprvé po 28 letech a kvůli nepříznivému počasí zůstalo na Floridě zavřeno několik zábavních parků. Školy napříč celým jihovýchodem USA odvolaly výuku, ty v Alabamě na příští dny posunuly začátek vyučování, aby se žáci vyhnuli ranním mrazům.

Provoz dnes kvůli největším přívalům sněhu od roku 2010 přerušilo mezinárodní letiště u města Savannah v Georgii. Z obav kvůli blížící se zimní bouři ohlásilo výpadek také letiště v Charlestonu v Jižní Karolíně. Sníh a náledí působily problémy řidičům po celých Spojených státech, přičemž u města Buffalo podle televize CNN bouralo v jediné hromadné havárii 75 vozidel.

Mrazivé počasí má v řadě států vydržet alespoň do víkendu, už ve čtvrtek ale má výrazně zesílit zmiňovaná tlaková níže, která se bude ubírat na sever podél pobřeží Atlantiku. Sněžit má po celé jeho délce, přičemž v New Yorku se očekává kolem 15 centimetrů sněhu a v Bostonu ještě asi o deset centimetrů více.

Bouři bude provázet vítr o rychlosti až 95 kilometrů v hodině. Kvůli znepokojivé předpovědi hodlá letecká společnost American Airlines zrušit čtvrteční spoje na Loganově mezinárodním letišti v Bostonu. Podle vývoje by ale mohla začít umožňovat přílety ve večerních hodinách.