Praha - V Česku funguje 600 dětských skupin, do kterých mohou rodiče dát své malé děti na hlídání. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Vladimír Řepka. Počet dětských skupin se tak za poslední rok zdvojnásobil. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji, od nového roku jich podle Řepky nejvíce přibylo v Jihomoravském kraji.

Loni v dubnu bylo v ČR 300 dětských skupin, do nichž mohli dát rodiče na hlídání 3913 malých dětí. O rok dříve úřad evidoval sto dětských skupin se 1455 místy. Zákon o dětských skupinách platí od listopadu 2014. MPSV tuto službu hlídání dětí eviduje. Seznam evidovaných skupin i návod na jejich zřizování je na webu.

Dětská skupina, kterou může založit pro své zaměstnance podnik, škola, úřady, nezisková organizace, radnice či církev, se postará o dítě od jednoho roku až do nástupu do školy. Může v ní být maximálně 24 chlapců a děvčat. Na jednu vychovatelku připadá nejvýš šest dětí.

Pedagogická komora nedávno na setkání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) navrhla, že by se na dětské skupiny mohla přenést část nároku na umístění všech dvouletých dětí do předškolního zařízení od roku 2020. Zákon by se podle ní měl upravit tak, aby si zřizovatel mohl vybrat, zda místo pro dítě vybuduje v mateřské škole, dětské skupině nebo mikrojeslích.

Role dětských skupin v péči o malé dětí by měla být výraznější než dosud i podle ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO). Už dříve vyjádřil podporu návrhu poslanců ODS na zrušení povinnosti školek přijmout všechny dvouleté děti. Ve Sněmovně ho ale podpořit nechce, protože postihuje víc témat a to podle něj není legislativně technicky v pořádku.

Podle ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) organizují dětské skupiny stále častěji i samotné obce. "Ty tak mohou rychle reagovat na poptávku rodičů v období přetrvávajícího nedostatku míst ve školkách," uvedla.

Ministerstvo práce nyní pro poskytovatele připravuje jednotný návod, který zájemce provede procesem vzniku a fungování dětských skupin. Musí mít plán výchovy a péče a zajistit vhodné prostory a personál. Požadavky jsou ale mírnější než u školek. Rodiče i zřizovatelé mohou mít daňové zvýhodnění. Náklady na zřízení skupiny odhadlo ministerstvo už dříve zhruba na půl milionu korun, s podobnou částkou počítalo i na roční provoz. Provozovatelé se mohou registrovat v elektronické evidenci na webu.

Pro rodiče vytvořilo ministerstvo informační příručku, která jim má pomoci poznat kvalitní dětskou skupinu, sdělil Řepka. K dispozici je na internetu nebo v tištěné podobě v krajských kancelářích resortu.

Nejvíc dětských skupin je ve Středočeském kraji, a to 124. Mohou se postarat o 1497 dětí. Na druhém místě je Praha se 103 skupinami pro 1492 dětí. V Jihomoravském kraji je skupin 100, nabízí místa pro 1327 dětí. Nejméně dětských skupin má Karlovarský kraj, kde podle informací na webu vznikly tři.