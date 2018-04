Praha - Ministerstvo práce vydalo za posledních dvě volební období od roku 2010 do konce loňska na informační systémy a technologie přes 12,61 miliardy korun. Kvůli zpoždění příprav jednotného informačního systému se minulý rok náklady dostaly zhruba na dvě miliardy, za posledních osm let tak byly nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo bývalé vedení ministerstva v čele s tehdejší ministryní Michaelou Marksovou (ČSSD). Resort nový jednotný systém, který by byl propojený s ostatními institucemi, stále nemá.

Ministerstvo má s informačními systémy problémy několik let. Od roku 1993 služby a agendy výplaty dávek a zaměstnanosti zajišťuje společnost OKsystem. Za někdejšího ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) resort pořídil systémy nové od dodavatele Fujitsu na rámcovou smlouvu. Antimonopolní úřad je kvůli pochybením při výběru dodavatele zakázal používat, resort se vrátil k původnímu dodavateli. Výběrová řízení pak začala vyhlašovat Marksová, která nastoupila do úřadu začátkem roku 2014. Připravovaný jednotný systém měl původně fungovat od loňska, nabral ale dvouleté zpoždění. Odklad zvýšil výdaje.

Nynější ministryně v demisi Jaroslava Němcová (ANO) svou předchůdkyni a její tým za stav informačních technologií kritizuje. Podle Němcové kontrola NKÚ i audity ukazují na možné porušování zákona o veřejných zakázkách a na nehospodárnost. Šéfka ministerstva chystá právní kroky. Marksová a její lidé se brání tím, že se snažili vymanit resort ze závislosti na jediném dodavateli a výdaje na informační systémy v době svého mandátu proti předchozímu volebnímu období snížili o téměř 646 milionů. Podobu informačních technologií ministerstva a jejich zastaralost i cenu kritizují Piráti.

V posledním volebním období od roku 2014 do konce loňska vydalo ministerstvo podle Marksové na zajištění a provoz technologií celkem téměř 5,99 miliardy. Kvůli zpoždění přípravy nových systémů se loni částka dostala na dvě miliardy. Původně totiž měly nové systémy, které chtělo ministerstvo získat ve výběrových řízeních, fungovat od loňského ledna. Resort kvůli odkladu musel prodloužit smlouvu s dosavadním dodavatelem systému pro vyplácení dávek, jímž je společnost OKsystem. Za vyšší vydanou částkou je "souběh starých a nových agend", uvedla Marksová.

Podle nynějšího vedení ministerstva bývalý tým nepostupoval hospodárně. Marksová a její lidé se hájí tím, že proti předchozímu volebnímu období snížili náklady skoro o 646 milionů. Mezi lety 2010 až 2013 se podle nich vydalo 6,63 miliardy korun.

Podle Marksové ministerstvo bylo "zcela závislé na službách a dodávkách konkrétního dodavatele" a její tým se jako první pokusil se ze závislosti vymanit. Nové vedení resortu svými kroky podle ní projekty maří a pomáhá udržet dodavatelům postavení a příjmy.

Bývalá ministryně a její tým poukazují na to, že politický náměstek Němcové Oleg Blaško už na ministerstvu působil v roce 2013 jako náměstek ministra přechodné Rusnokovy vlády a výběrová řízení měl připravovat. "Na místo toho na konci prosince 2013 bez otevřených výběrových řízení uzavřel smlouvu na nový ekonomický systém se společností Gordic, ačkoliv již ministerstvo v té době mělo jiný ekonomický systém. Také u agendových systémů rozhodl o návratu ke společnosti OKsystem," uvedla Marksová.

Blaško dnes řekl, že se přechodné vládě nezdálo správné, aby vyhlašovala velké tendry. Měl to udělat až řádný kabinet s důvěrou. Blaško se ohradil také proti tomu, že by nynější vedení resortu zavedení nového jednotného systému sabotovalo a snažilo se podporovat vybrané dodavatele. Společnost Gordic v resortu podle Blaška fungovala, jen se dokoupily a rozšířily licence.

Blaškovo dřívější působení v čele resortu kritizovali před nedávnem také poslanci Pirátů. Jeho nynějšího návratu na ministerstvo se obávali. Poukazovali na to, že se pod Blaškovým vedením koncem roku 2013 systém Gordic zaváděl v deseti dnech. Audit na začátku roku 2014 pak prokázal, že na něj nejsou řádné smlouvy, uvedli pirátští poslanci Lukáš Kolářík a Ondřej Profant. Vadila jim také závislost na firmě OKsystem. Podle Koláříka za ni Blaško tehdy po odchodu z ministerstva lobboval.

Náklady na informační systémy a technologie ministerstva práce v jednotlivých letech v miliardách korun

2010 1,54 2011 1,622 2012 1,681 2013 1,787 2014 1,269 2015 1,417 2016 1,298 2017 2 Celkem 12,614

Zdroj: Vyjádření bývalého vedení ministerstva práce