Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí do konce roku připraví komplexní návrh změn příspěvků na péči, který zahrne navýšení nejen příspěvků pro lidi s nejtěžším postižením, jak navrhuje dnes posuzovaná novela senátorů. Ministryně Jaroslava Němcová (ANO) novinářům při příchodu na jednání vlády řekla, že změnu chce svázat s úpravou posudkové služby a dalších dávek. Jednostranné navýšení čtvrtého stupně o 6000 korun by podle ní znamenalo, že lidé s postižením o stupeň nižším zahltí posudkové lékaře požadavky na přehodnocení stupně závislosti.

Němcová by také chtěla zajistit, aby klienti větší část z příspěvků používali na čerpání sociálních služeb. Nyní podle ní platí, že část peněz rodiny postižených používají "na sanování svých rozpočtů".

Pokud vznikne menšinová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD, ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo připadnout sociální demokracii.

Ministerstvo sice dalo k návrhu Senátu kladné stanovisko, podle Němcové se tak ale stalo spíše nedopatřením. S autorem návrhu Vladimírem Plačkem (ČSSD) se Němcová domluvila na spolupráci při úpravě vládního návrhu, uvedla. "Připravujeme úpravu celého hodnocení a ohodnocení nejenom čtvrtého, ale i třetího a druhého stupně," uvedla Němcová. Navýšení, jak si ho představuje Senát, by navíc znamenalo dvě miliardy, kterými nyní ministerstvo nedisponuje.

Změna by měla být podle Němcové součástí celkové revize dávek, kterou chce ve vládě ministerstvo probrat do konce roku. Upraveny by měly být i dávka na mobilitu a dávky v hmotné nouzi. "Pokud je budeme upravovat, budeme je upravovat směrem nahoru. Bude to v návaznosti na reorganizaci posudkové služby," uvedla Němcová. Kolik by měli postižení dostat navíc, odmítla upřesnit, měli by nicméně dostat tolik, aby si mohli objednat péči doma či v denních stacionářích.

Návrh Senátu počítá s tím, že se zvýší příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením na 19.200 korun měsíčně. Toto zvýšení má zajistit, aby tito lidé nekončili v ústavech. Zvýšení se podle předkladatele návrhu Plačka, bude týkat přibližně 25.000 lidí. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun ročně.

Právě rozpočtovými dopady změny zákona o sociálních službách zdůvodnilo svůj nesouhlas ministerstvo financí, obává se zneužívání.

Příspěvek na péči se vyplácí jedenáct let. Postižení a senioři si za něj mají zajistit opatrování v nějakém zařízení či pomoc doma. Od srpna 2016 mají dospělí nárok podle stupně závislosti na 880, 4400, 8800 a 13.200 korun, děti na 3300, 6600, 9900 a 13.200 korun.