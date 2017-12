Praha - Ministerstvo práce čekají zřejmě velké vnitřní organizační přesuny. Nová ministryně Jaroslava Němcová (ANO) plánuje k 1. lednu rušení míst náměstků a jejich sekcí a převedení jejich agendy do sekcí nových. Místo osmi náměstkovských pozic by jich mělo být šest. Vyplývá to z návrhu systemizace služebních a pracovních míst, který by měla projednat vláda. Materiál má ČTK k dispozici. Kdo z nynějších náměstkyň a náměstků vedení resortu opustí, v podkladech výslovně není.

Změny spočívají hlavně ve zrušení dvou pozic odborných náměstků, převedení jejich podřízených pod jiného šéfa či šéfku, přeskupení odborů a přejmenování sekcí. Vedení resortu organizační úpravu zdůvodňuje lepší možností řízení i kontroly a logickým provázáním činností. Podle materiálu by mělo na ministerstvu ubýt devět služebních míst představených. Přibýt by naopak mělo jedno běžné služební místo a osm zaměstnaneckých - jedno vedoucí a sedm ostatních. Úřad už opustili dva političtí náměstci bývalé ministryně Michaely Marksové (ČSSD), Němcová si do této pozice vybrala bývalou šéfku úřadu práce Marii Bílkovou.

Nová ministryně chce zrušit sekce pěti náměstků - pro informační technologie, rodinu a sociální politiku, řízení úřadu, ekonomiku a evropské fondy a odvolání a správní činnosti. Dva náměstci přišli do úřadu z bankovního sektoru, jeden z firmy, dva posty pak obsadily před čtyřmi lety členky ČSSD a ANO. Všichni náměstci museli před časem projít výběrovým řízením podle služebního zákona. Nově by měly vzniknout místo pěti sekcí tři, a to ekonomická a ICT, evropských fondů a pak správních činnosti a sociální politiky.

Nynější sekci informačních technologií řídí Robert Baxa, kterého do úřadu jako svého poradce přivedla Marksová. Agenda by se měla přesunout do nové sekce ekonomické a ICT. Ta by měla převzít i sekci řízení úřadu, kterou má na starosti náměstek Petr Hejduk. Na ministerstvo přišel v říjnu 2014 z bankovního sektoru. Pod novou ekonomickou sekci by měla spadat část náplně rušené sekce ekonomiky a evropských fondů, kterou řídí Martin Kučera. I on do roku 2014 pracoval v bankovnictví. Nová sekce správních činnosti a sociální politiky převezme rodinnou agendu Zuzany Jentschke Stöcklové (ČSSD) a odvolání a správních řízení Jany Hanzlíkové (ANO).

Ve sněmovních kuloárech se po nástupu Babišovy vlády mluvilo o tom, že z úřadu někteří náměstci odejdou. Nejčastěji padala zmínka o Baxovi a Stöcklové. Zaznělo ale i jméno Ivy Merhautové z KDU-ČSL, která řídí sekci sociálně pojistných systémů, tedy hlavně důchodů. Tohoto úseku by se změny od ledna dotknout neměly.

Podle materiálu je na ministerstvu 161 služebních míst představených a 1083 ostatních. Do platů putuje 723,78 milionu korun. Pod zákoník práce spadá dalších pět šéfovských pozic a 405 ostatních pracovníků. Na jejich platy se vydá 136,96 milionu korun.

Změny v úřadu postupně prováděla i bývalá ministryně Marksová. Po přijetí služebního zákona výrazně přibylo odborů. Vedení resortu to zdůvodňovalo zaváděním nových opatření i vyřizováním evropských projektů. Pravicová opozice růst počtu úředníků kritizovala.