Nikósie - V pátek přestoupil do Slavie z Fenerbahce Istanbul a s novým týmem stihl jen tři tréninky. Přesto slovenský fotbalista Miroslav Stoch naskočil při zranění hvězdné posily Dannyho do základní sestavy vršovického týmu v úvodním utkání 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie. Na premiéru nebude vzpomínat po porážce 0:2 v nejlepším, ale vzhledem k průběhu zápase stále věří, že Pražané dvojzápas v odvetě otočí.

"S trenérem jsme se bavili už v sobotu. Danny nebyl v pořádku. Kdyby byl, já jsem jednoznačně počítal s tím, že začnu na lavičce. Ale dnes nemohl. Trenér řekl, že jdu od začátku. Samozřejmě jsme se těšil, Ale co už, možná zlý začátek a dobrý konec. Pevně věřím, že to tak bude," řekl Stoch novinářům.

Jeho nový celek si prohrál zápas hned v úvodních deseti minutách, kdy inkasoval obě branky. "Všichni jsme věděli, že Apoel má z posledních let strašně moc zkušeností a dá se říct, že z našeho mužstva je moc hráčů nemělo. Možná to bylo i tím. U takových zápasů jsou začátky velmi důležité. Viděli jsme dneska, desátá minuta 0:2 a pak už je to těžké," podotkl Stoch.

Zhruba od 20. minuty se Pražané oklepali, APOEL ve zbytku duelu přehrávali, ale žádnou z gólových šancí nedali. "Samozřejmě jsem si premiéru za Slavii představoval jinak, ten výsledek není momentálně dobrý, ale myslím, že nic není ztracené. Nezachytili jsme začátek, oni nás za to potrestali. Ale na druhou stranu na takhle horké půdě si vytvořit tři nebo čtyři gólové šance je dost," upozornil Stoch.

"Sice jsme neměli dost štěstí nebo klidu v zakončení, ale já myslím, že když už jsme si je vytvořili, nebojím se, že bychom si je nevytvořili doma. APOEL teď má výhodu, ale je to jen poločas, takže nemůžeme být extra zklamaní. Každého to mrzí, chtěli jsme tu něco uhrát, ale bohužel za chyby se trestá. Oni nás potrestali a já pevně věřím, že příští středu je potrestáme zase my," dodal sedmadvacetiletý křídelní záložník.

Na první zápas v novém dresu předvedl slušný výkon. "Stále si na sebe zvykáme. V tréninku se nedá zjistit tolik věcí o mužstvu jako při zápase. Teď už mám po prvním zápase, můžu zhodnotit, jakým stylem hraje mužstvo, co od spoluhráčů můžu očekávat. Věřím, že se do bude jen a jen zlepšovat. A co nejdříve to bude ideální," dodal.