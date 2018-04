Hradec Králové - Hokejový brankář Šimon Hrubec dnes v Hradci Králové dostal gól přímo z buly. Zaskočil jej útočník Jiří Šimánek, jemuž se podařilo trefit od ledu odražený puk přímo ze vzduchu a rovnou mezi betony třineckého brankáře. I díky tomu Východočeši vyhráli zápas 3:2 v prodloužení a vynutili si pokračování semifinálové série.

"Je to jeden gól z tisíce. Sešlo se tam více faktorů. Pro gólmana je to těžké, protože, když to řeknu blbě, tak je to střela přes hráče, jsou tam dvě hokejky a nevíte, kdy a jak puk vyletí. Nemyslím si, že jsme to Dan Rákos a já podcenili, ale prostě to vylétlo a bylo to tam," řekl Hrubec po utkání.

Nic podobného se mu v minulosti nestalo, ani takový gól ještě neviděl v televizi. "Takže teď se možná někde v televizi uvidíme... Je špatné být zrovna v tomhle první," pousmál se Hrubec, který si jinak v zápase připsal 36 zákroků.

Že šlo trochu o náhodu, přiznal i Šimánek. "Před buly jsme si řekli, že půjdeme dopředu. Protihráč na buly byl dobře připravený, takže nebyla šance jej obskočit, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Že z toho byl gól, byla náhoda," řekl Šimánek pro Českou televizi.