Třinec - Třinečtí hokejisté skórovali i ve čtvrtém semifinálovém utkání s Hradcem Králové v úvodní třetině jako první, ale soupeř za necelé tři minuty vyrovnal a v prodloužení rozhodl Radek Smoleňák o jejich výhře 2:1. Oceláři v sérii poprvé prohráli a kapitán týmu Lukáš Krajíček nehledal hlavní důvod neúspěchu ve zlepšení hry soupeře, ale ve svých řadách.

"Nebyli jsme tak připravení v první třetině, od toho se odvíjel zbytek zápasu. První tři utkání jsme do toho vždycky vlítli od první minuty, vytvořili si tlak, dali góly a byli jsme to schopni ubránit," vysvětlil po utkání novinářům Krajíček. "Věděli jsme, že Hradec bude dupat od začátku a že to bude těžký zápas. Ale možná jsme se přece jen trošku uspokojili a bylo to jakoby pomalé. Myšlenkově. Třetinu a půl jsme se do toho dostávali," dodal.

Hradec Králové po pondělní prohře, ve které inkasoval třikrát v úvodních šesti minutách, přitvrdil a mnohem lépe bránil. "Už věděli, že jde o život. Další zápas bude to samé. Napadali nás ze začátku víc než první tři zápasy. Vypořádali jsme se s tím dobře, šance jsme měli. Oni taky. My dneska nesehráli dobře přesilovky, to byl další faktor. Musíme je zlepšit," řekl Krajíček.

Třinec v utkání nevyužil šest přesilovek včetně jedné ze závěru třetí třetiny a jedné v prodloužení. "Netlačili jsme se tolik do brány, nešli tolik do střel. Cienciala v minulých zápasech co hodil na bránu, to tam skončilo, takže i ty střely z úhlu jsou platné. Zvlášť v play off. Dneska jsme si možná až moc hráli. Musíme to zjednodušit," pokračoval.

Oceláři měli v prodloužení stoprocentní šanci, jak ukončit zápas i sérii, ale Daniel Rákos v nájezdu neuspěl. "Chybělo tomu trochu mého sebevědomí. Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Když ho máte, více si věříte a určité situace řešíte více v klidu. Rozhodoval jsem se mezi dvěma věcmi a nezvolil tu ideální," řekl Rákos, který v letošním play off ještě neskóroval. "Nejsem moc bodový hráč, ale i nebodový hráč by měl takové situace zakončovat lépe," dodal.

Na druhé straně Hradec Králové využil v poslední minutě toho, že brankář Šimon Hrubec nechtěl vhazování v obranné třetině Třince a rychle rozehrál. Dostal tím pod tlak Vladimíra Rotha, jehož přihrávku zachytil na útočné modré čáře Blaž Gregorc a okamžitě vypálil na branku. Puk tečoval Smoleňák pod horní tyč.

"Kdybych puk podržel, měli by pásmo. Nevím. Teď se to dobře hodnotí, nabízelo by se podržet ho. Ale už je to jedno, už to nechytím. Utápět se v tom nemá význam. Jedeme dál. Vedeme 3:1, teď je další zápas u nich, těšíme se na to. Máme další mečbol," řekl Hrubec, který si z gólu nedělal velkou hlavu. "Jsem v pohodě. Samozřejmě jsem chtěl moc a moc vyhrát, ale to je život. To by byla nejhorší věc, kdybychom byli naštvaní a smutní. Jdeme dál," dodal.

Třinec je stále ve výborné pozici, v sérii vede 3:1 na zápasy. "Jsme rádi za stav. Víme, v čem byl problém, a zlepšíme to. Od začátku musíme šlapat, jako jsme šlapali první tři zápasy," uzavřel Krajíček.