Helsinky - Obránce Vojtěch Mozík vyměnil v května NHL za Kontinentální hokejovou ligu, když po dvouletém boji o dres New Jersey zamířil do Podolsku. Cítí, že udělal dobré rozhodnutí, díky němuž má navíc možnost usilovat o olympijskou nominaci. A ve 24 letech nepovažuje nejlepší ligu světa za uzavřenou kapitolu.

Mladoboleslavský odchovanec připustil, že mohl v zámoří zůstat, ale rozhodl se jinak. "Podolsk měl velký zájem, odešel Kuba Jeřábek. V USA bych zkusil asi leda jiný tým, v New Jersey už jsem cítil, že ta šance není. Potřeboval jsem zkusit něco jiného, aby mě to nakoplo," řekl Mozík novinářům. "Sám jsem nevěděl, co čekat, ale zvykl jsem si, aklimatizoval se a poslední dobou se mi docela i dařilo. Doufám, že to takhle bude pokračovat," uvedl.

Koncem října byl dokonce vyhlášen nejlepším obráncem týdne v KHL. "Určitě to potěší, ale hlavně aby se dařilo celému týmu," řekl Mozík. Z osobního hlediska je spokojený. "Mám docela dost bodů, ale nelze usnout na vavřínech, musím pokračovat dál," uvedl hráč, jenž si ve 30 utkáních za Viťaz připsal 16 bodů za pět branek a 11 nahrávek.

Mnohem větší radost ale bude mít ve chvíli, kdy i celý tým bude mít lepší výsledky. "Bodově to není ideální, přitom nehrajeme špatný hokej. Jsme schopní hrát vyrovnaně s Petrohradem či Astanou, dvakrát jsme třeba porazili Omsk, jednou dokonce 6:2, ale nejsme schopní urvat těsné zápasy a pak nám ty body chybí. Šance na play off ale pořád je a rozhodně ten boj nevzdáváme," prohlásil Mozík.

Aklimatizaci v novém působišti mu usnadnil útočník Roman Horák, jenž se rovněž dostal do nominace na turnaj Karjala. "Strašně moc mi pomohl, za to mu chci poděkovat i touto cestou. I když spolu mluvíme hodně česky, s ruštinou už se také zlepšuji."

Rusko poznává pozvolna. "I když jsme navštívili s týmem některá zajímavá místa, většinou je to jen hotel, jídlo, zápasy, tréninky... Ale máme to kousek k Moskvě, asi 30 kilometrů do centra. Jsem tam s přítelkyní, takže když je volnější režim, vyrazíme do centra na procházku. Moskva je docela hezká. Jsem tam ale kvůli hokeji," podotkl Mozík.

NHL pro něho není uzavřenou kapitolou. "Nikdy nevíte, kam vás vítr zavane. Když budu dobře hrát v Rusku a také za reprezentaci, pak můžu uvažovat o návratu za moře. Jsem rád, že jsem ten krok udělal, byl podle mého jednoznačně správný," řekl Mozík.

Díky odchodu z NHL může také usilovat o účast pod pěti kruhy. "Určitě jde o velkou motivaci. Není hokejista, který by se netěšil do reprezentace a nechtěl si zahrát na olympiádě. Když nejedou kluci z NHL, o to větší ta šance je. Je to docela paradox, že jsem odešel ze svého snu v podobě NHL, ale otevřela se tím šance zahrát si na olympiádě. Potvrzuje to, že vše zlé je i k něčemu dobrému," uvedl Mozík.