Mezinárodní olympijský výbor (MOV) bude dnes na mimořádném zasedání v Lausanne rozhodovat o tom, zda bude letos uděleno pořadatelství olympijských her pro roky 2024 i 2028. Zbylými dvěma kandidáty na organizaci her za sedm let jsou Paříž a Los Angeles - obě města by se měla na pořadí dohodnout. ČTK/AP/Jean-Christophe Bott