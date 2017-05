Zlín - Svou hvězdu na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem mají ode dneška herečka Pavlína Mourková a režisér Karel Smyczek. Odhalení dlaždic se jmény bývalých dětských filmových hvězd je tradiční součástí zlínského filmového festivalu. Akci na festivalu připravuje Nadační fond Kapka naděje. Hvězdu na chodníku má po dnešku již 27 osobností.

Mourková zahájila svou hereckou kariéru v komedii režisérky Věry Plívové-Šimkové Jak se točí Rozmarýny. "Protože to byla první role a hlavně mě tam ostříhali dohola, tak je to nezapomenutelné. I ten film je tím ostříháním zvláštní, ty vzpomínky jsou opravdu hodně intenzivní," řekla ČTK herečka, která podle svých slov coby dítě zlobila a natáčení si moc užívala.

"Bavilo mě to moc, byly to prázdniny, člověk nechodil do školy. Pro děti je úžasné točit, nechodit do školy a hrát si," uvedla herečka, která si zahrála také ve Smyczkově dramatu Proč?.

Sedmašedesátiletý režisér hrál coby dítě ve snímku Františka Vláčila Holubice či ve filmu Táto, sežeň štěně!. Coby režisér oceňuje bezprostřednost malých dětí. "Jenomže je podstatné, jestli si vyberete dobré dítě. Stojí to strašné miliony a ty se svěřují do rukou dítěte, které může mít své rozmary, může to být riskantní," řekl Smyczek.

Loni dostala hvězdu na chodníku slávy herečka Klára Pollertová-Trojanová a režisér Jiří Strach. Hvězdy se před kinem umisťují už dvanáctým rokem.