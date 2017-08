Skopje - Trenér fotbalistů Manchesteru United José Mourinho si po porážce 1:2 s Realem Madrid v úterním utkání o Superpohár UEFA stěžoval, že soupeř dal první gól z ofsajdu, jinak měl ale navzdory prohře dobrou náladu. Dokonce se blýskl nezvyklým gestem a po závěrečném ceremoniálu věnoval svou medaili za druhé místo jednomu z fanoušků v hledišti stadionu ve Skopje.

"Byl to malý kluk v dresu United, netuším, odkud přijel. Ale myslím, že na to nikdy nezapomene. Když vyhraju, tak si někdy neschovávám medaile. Takže si představte, když prohraju," rozesmál Mourinho po zápase novináře. "U mě by medaile skončila někde doma, ten kluk z toho bude v sedmém nebi a bude si to navždy pamatovat," dodal kontroverzní Portugalec.

Jak je jeho zvykem, opět si rýpl do rozhodčích, neboť Casemiro otevřel skóre z ofsajdu. Po přestávce přidal Isco druhý gól a letní posila United Romelu Lukaku už jen snížil.

"Myslím, že jsme si vedli dobře. Prohráli jsme o jednu branku, první gól padl z ofsajdu, takže při použití videa by to bylo 1:1 a hrálo by se prodloužení," řekl Mourinho.

"Myslím, že Real mohl dát více gólů, my také. Hlavně v první půli nás přehrávali, nejlepší byli mezi 20. a 40. minutou. Ale v druhé půli jsme jim přidělali starosti. Byl jsem spokojený s tím, jak jsme zareagovali. Myslím, že jsme na tom lépe, než když jsme na konci minulé sezony vyhráli Evropskou ligu," srovnával čtyřiapadesátiletý rodák ze Setúbalu.

Smířil se s tím, že Manchester nezíská křídelního hráče Realu Garetha Balea, o kterého usiloval. "Myslím, že to je uzavřené. Myslím, že klub ho chce, trenér ho chce a hráč chce zůstat," konstatoval Mourinho.

Téměř dokonalý výkon, pochvaloval si po zisku Superpoháru Zidane

Přestože šlo o první soutěžní zápas nové sezony, předvedli fotbalisté Realu Madrid podle trenéra Zinédina Zidana v úterním utkání o Superpohár UEFA proti Manchesteru United skoro dokonalý výkon. Francouzský kouč si po výhře 2:1 pochvaloval, že jeho svěřenci i bez největší hvězdy Cristiana Ronalda dominovali a neztratili hlad po trofejích.

"Bílý balet" v minulé sezoně ovládl Ligu mistrů, španělskou ligu, klubové mistrovství světa a Superpohár, který po úterním triumfu nad úřadujícím vítězem Evropské ligy obhájil.

"Ukázali jsme, že jsme stále velmi hladoví, vždycky chceme víc. Máme chuť získávat další trofeje a pořád chceme být lepší a lepší. Víme, že každý zápas bude těžší a těžší, protože týmy se na nás budou chtít vytáhnout," řekl Zidane.

Real nastoupil v základní sestavě bez hlavní opory Ronalda, který odehrál až posledních sedm minut, přesto většinu času ovládal hru. Skóre ve 24. minutě otevřel Casemiro, v 52. minutě přidal druhý gól Isco a Romelu Lukaku už dokázal jen snížit.

"Byl to téměř dokonalý výkon. První poločas byl fantastický a pak jsme na konci druhého trochu bojovali. Kdybychom dali třetí gól, bylo by po zápase," prohlásil Zidane.

"Nemůžete hrát hodinu a půl na stejné úrovni, to je na fotbale krásné. Čelili jsme určitým těžkým chvílím, ale na druhou stranu jsme měli zápas pod kontrolou. Ani na chvíli jsme se nebáli o vítězství," dodal pětačtyřicetiletý rodák z Marseille.

Jeho svěřenci prohráli tři z posledních čtyř přípravných zápasů před Superpohárem. "Nechtěl bych to porovnávat s přípravou. Dnes jsme byli naprosto koncentrovaní od první do poslední minuty. Chceme v tom pokračovat. Čeká nás velice dlouhá sezona, která bude obtížnější než ta minulá, ale chceme pokračovat v naší úspěšné sérii," dodal Zidane.